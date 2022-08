‘Carbondale es tuyo’

Email

Traducción por Dolores Duarte

Antes que nada, tenemos que admitirlo. La semana pasada, The Sopris Sun imprimió la fecha incorrecta para la reunión del pueblo con divulgación en español, tanto en inglés en nuestro calendario como en español en Chisme del Pueblo. Además, no tendríamos este artículo traducido hasta esta semana. Estas deficiencias no son intencionales y evidencian el trabajo que compartimos para mejorar el acceso y la representación.

A pesar de que se puede mejorar la publicidad para la sesión de divulgación, hubo suficientes invitados para llenar la hora y media asignada en la agenda del 16 de agosto. Todos los participantes, con excepción de uno, se dirigieron a los administradores en inglés, aunque Convey Language Services estuvo presente para interpretar la reunión en directo, en persona y en línea.

María Judith Álvarez Quiroz, hablando en español, agradeció a los miembros del consejo administrativo por hacer un esfuerzo para incluir más voces en su proceso de decisión.

Alan Muñoz Valenciano y Bryan Álvarez-Terrazas agradecieron a Álvarez Quiroz por hablar en el “idioma de su corazón”.

“Estamos aquí para escuchar, estamos aquí para aprender y luego estamos aquí para actuar”, dijo el alcalde Ben Bohmfalk. Abrió la sesión citando la declaración de la misión de Carbondale sobre el apoyo a una comunidad étnica y culturalmente diversa. “Estamos construyendo sobre una larga historia de Carbondale que se enorgullece de la diversidad”, dijo, reconociendo que una mayor traducción de mensajes públicos y documentos clave, aunque es un buen esfuerzo, “no es lo último en el camino”.

La ciudad también ha tratado de contratar más agentes de policía bilingües y experimentó con servicios de interpretación cuando las reuniones del consejo administrativo fueron virtuales en 2020 y 2021. Ese servicio se suspendió debido al costo y a la falta de participación, ya que, según se informa, nadie lo utilizó.

Los asistentes fueron invitados a sentarse entre los miembros del consejo y a ofrecer ideas para una mejor comunicación en ambas direcciones.

Omar Sarabia, quien llegó a trabajar a Sustainable Settings procedente de México en 2015, contó que se encontró con una carnicería chihuahuense y se sintió convencido de quedarse. Ahora es el director de Defiende Nuestra Tierra de Wilderness Workshop.

“Me encantaría ver más infraestructura para nuestra comunidad latina”, dijo Sarabia a los administradores, “como un poste para piñatas en el parque. … La gente está batallando para colgar piñatas en los árboles, subiendo a los techos … un solo poste de piñata puede hacer la diferencia”.

“Eso es un ‘sí’ de inmediato”, respondió Bohmfalk.

“El verdadero trabajo inicia con establecer confianza”, ofreció Muñoz Valenciano, organizador de Voces Unidas de las Montañas, “entendiendo que hay una dinámica de poder y empezando a romper esa barrera primero”.

Sobre la cuestión de si el ayuntamiento, con su proximidad al departamento de policía, es demasiado intimidante para los inmigrantes, el oficial Paul Lazo sugirió que “las escuelas son un factor importante, la gente siente que la escuela es un lugar seguro”. Sin embargo, “incluso el distrito escolar ha luchado por conseguir que los padres se acerquen, no somos los únicos”.

Lazo continuó, “Durante mucho tiempo, no hemos tenido una voz. … No soy un ciudadano, soy un residente permanente. No puedo votar. No tengo voz, ni siquiera a nivel municipal, incluso después de haber estado aquí durante tanto tiempo en este país. Es un momento surreal el sentirse silenciado”.

El administrador Luis Yllanes, quien organizó la sesión, propuso formar una comisión especial que actuará como intermediaria entre los residentes latinos y los miembros de la junta.

“Creo que es una gran idea, la apoyo totalmente”, dijo el miembro del consejo Colin Laird. “Nuestras comisiones reflejan nuestras prioridades”.

Álvarez-Terrazas, director del Proyecto de Acción por la Equidad en MANAUS, observó la falta de personas que hablan español como único idioma incluidas en la invitación a esta reunión de divulgación y recomendó a los administradores que inviertan en un puesto de divulgación a tiempo completo.

En cuanto a la interpretación, “puede parecer que no vale la pena si nadie la utiliza”, dijo Álvarez-Terrazas, “pero si no hay consistencia eso lleva a la parte de la desconfianza”.

“Hay que crear confianza con una comunicación consistente”, coincidió Brianda Cervantes, organizadora de la comunidad escolar de Roaring Fork. Cervantes también sugirió que se proporcione cuidado de niños y comida en las reuniones para que los padres no tengan que elegir entre el compromiso cívico y otras responsabilidades: “estar allí o ser madre”.

La administradora Erica Sparhawk coincidió en que “el cuidado de los niños durante las reuniones beneficia a cualquier padre con un hijo” que quiera dirigirse a la ciudad sobre un tema. “Esto aumenta la accesibilidad para todos”. En cuanto a la interpretación en las reuniones de los miembros del consejo e incluso de las comisiones, concluyó: “La gente necesita poder hablar en el idioma de su corazón”.

“En cuanto a los próximos pasos”, explicó Bohmfalk, “la forma en que trabajamos en las sesiones de trabajo, son una oportunidad para abrir un tema”. Aunque las acciones específicas no se producirán inmediatamente, Bohmfalk enumeró las recomendaciones y se comprometió a mantener la conversación.