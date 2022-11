Una perspectiva prometedora: El representante Perry Will, Elizabeth Velasco y el Distrito 57

Email

Traducción por Dolores Duarte

La elección se acerca rápidamente. Entre muchas opciones, entre candidatos y propuestas, los residentes del valle de Roaring Fork elegirán a su representante para el Distrito 57 de la cámara de representantes de Colorado. Mientras que el Distrito 57 de la cámara anteriormente contenía los condados de Moffat y Río Blanco, así como el condado de Garfield, el distrito ahora incluye el condado de Pitkin y la porción del condado de Eagle del valle de Roaring Fork.

El republicano Perry Will busca defender su lugar como representante del distrito en la asamblea general de Colorado. “Me han dicho que he traído una perspectiva excelente, una perspectiva rural”, dijo Will a The Sopris Sun, “una perspectiva que aquí es muy necesaria”.

Su contendiente, la demócrata Elizabeth Velasco, igualmente promete traer una perspectiva muy necesaria a la cúpula dorada. “Estoy preparada, estoy calificada. Voy a traer una nueva perspectiva a la legislatura como inmigrante latina que tuvo que pasar por el proceso de inmigración durante 26 años. Veo esto como un honor y una responsabilidad; para servir a nuestra comunidad”.

El Sopris Sun entrevistó a cada candidato por separado y en este artículo alterna sus respuestas a las mismas preguntas.

Primero, una breve introducción.

Will ha vivido toda su vida en Colorado, “este estado es cercano y querido para mí”, dijo a The Sun. Creció en un rancho del sureste de Colorado, cazando y pescando, y desde muy joven decidió convertirse en encargado de asuntos de cacería. Tras obtener un título en gestión de la fauna salvaje, Will desarrolló una carrera de más de 40 años en la División de Fauna y Flora Silvestres (DOW por sus siglas en inglés) y posteriormente en Parques y Fauna Silvestre de Colorado (CPW por sus siglas en inglés).

Velasco lleva 20 años viviendo en el Valle. “Conozco los problemas, porque los he vivido”, dijo. Velasco es propietaria de una pequeña empresa que ofrece servicios de interpretación a hospitales, tribunales, organizaciones sin fines de lucro y comunicaciones de emergencia. También es una bombera forestal que ayudó en las comunicaciones durante el incendio de Grizzly Creek y posteriormente fue desplegada para ayudar en los megaincendios de California y Oregon.

¿Qué aspectos de tu experiencia te preparan para representar al distrito?

Después de testificar en comités en el congreso con DOW y CPW, Will se interesó por la política estatal. Cuando el ex representante del Distrito 57, Bob Rankin, se trasladó al senado estatal, reemplazando a Randy Baumgardner en 2019, Will fue designado para cubrir su vacante. Luego fue elegido en 2020 y ahora sirve en muchos comités. “Trabajo para el pueblo”, dijo. “Y no estoy en ninguna trayectoria en ninguna parte. Ya sabes, para algunas personas, es como un trampolín – tienen aspiraciones políticas más altas o algo así … yo sólo estoy allí tratando de hacer el bien para ladera occidental de Colorado”.

“Vengo de la organización comunitaria…” continuó Velasco. “Somos una comunidad diversa con múltiples interesados, y es importante que todos nos sentemos a la mesa”. Ella aspira a “ampliar el electorado, involucrar a la comunidad [y] tener un gobierno transparente que sirva a todos”. Su trabajo con los gobiernos, desde el local hasta el federal, le ha dado habilidades para “trabajar juntos para conseguir grandes cosas”.

¿Qué te inspiró a unirte a esta carrera?

A Will le inspira competir por la reelección porque le gusta el trabajo. “Disfruto creando una buena legislación que ayude a la gente”, dijo. “Ya sabes, se te permiten cinco proyectos de ley – para ejecutar cinco proyectos de ley. Yo tuve 33 el año pasado”. Gracias a su reputación bipartidista, Will ha sido invitado por otros legisladores a copresentar proyectos de ley. ” Si es un buen proyecto de ley, no me importa si es demócrata, republicano, o lo que sea”.

El servicio comunitario de Velasco alcanzó nuevas niveles durante el COVID, ya que ayudó en las clínicas de vacunación, colaboró en el rastreo de contactos y ayudó a difundir información crítica. Al mismo tiempo, Velasco participó en la organización contra la expansión de la mina por encima de Glenwood Springs. La experiencia le enseñó que “para que el cambio se produzca, tenemos que estar en todos los niveles”. Espera servir de puente entre la política y las necesidades locales, “para asegurarnos de que estamos al servicio de la comunidad”.

¿Cómo podemos conducirnos en la división social?

“Tenemos que alejarnos de esta división, de verdad”, dijo Will. “Cuando te eligen, representas a todos en tu distrito, y así es como lo abordo”. Puso el ejemplo del proyecto de ley 1155 de la cámara de representantes, un proyecto de ley de matrícula que copatrocinó, a pesar de su falta de apoyo republicano. “¿Ayudará esto a los estudiantes y a nuestros jóvenes en el Distrito 57 de la cámara?”, dijo sobre su justificación. El proyecto de ley fue aprobado y “es algo bueno”.

Velasco estuvo de acuerdo en que la división social es molesta, pero dijo que tenemos más en común que otra cosa. “Nuestras familias trabajadoras, todos queremos que nuestros hijos tengan una gran educación sin importar dónde vivamos, queremos poder pagar el alquiler, queremos tener acceso a servicios médicos. Trabajaré muy duro para poner nuestro distrito en primer lugar, y el oeste de Colorado”.

¿Cuáles son los mayores retos que ves por delante?

Los mayores retos que Will ve por delante para el distrito son la rentabilidad, la seguridad pública, la educación y el agua. Sin embargo, admitió que bromea diciendo: “Agua, agua, agua”. “Proteger el agua de la ladera occidental es un gran problema al que nos enfrentamos”, dijo Will. Mientras tanto, le preocupa ver que la inflación es mucho más alta en Colorado que la media nacional, y que nuestro estado figura como número uno en robo de autos.

De ser elegida, a Velasco le gustaría trabajar en la mitigación de incendios y en el apoyo al personal de emergencias; también, asegurarse de que la gente tenga acceso a las alertas de emergencia en su idioma. Su tema número uno es la capacidad de recuperación de la comunidad. “Sabemos que nuestra casa está en llamas”, dijo. “Tenemos que ser proactivos y estar preparados para cualquier desastre natural”. Otros temas importantes para Velasco son el acceso a la salud, el apoyo a los derechos reproductivos, el apoyo a las familias y la educación.

¿Qué ideas, estrategias u objetivos representarás?

Will dice que tiene múltiples ideas de proyectos de ley para ayudar al distrito, mucho de lo cual es una continuación del trabajo que ha estado haciendo. Su atención se centra en el apoyo a los asistentes médicos, la atención médica rural, la salud conductual, reducción del precio de los medicamentos recetados y la protección del acceso crítico a los hospitales. “La atención médica es una necesidad enorme”, dijo. “Tenemos que proteger nuestros hospitales de acceso crítico, asegurarnos de que son viables”.

La inflación fue una de las preocupaciones que Velasco escuchó a menudo de las familias mientras hacía campaña. “Espero apoyar a nuestras familias trabajadoras, para que podamos tener una vida digna”, dijo. Además, escuchó las preocupaciones sobre la calidad del agua, especialmente en los parques de casas móviles. Una familia de Silt, dijo, ha visto cómo su pozo se ha secado y ahora acarrean agua todos los días. “Esta es nuestra comunidad y espero poder servir a todos”, concluyó.

Encuentra el sitio web de Perry Will en www.voteperrywill.com

Conoce más sobre Elizabeth Velasco en www.elizabethforcolorado.com