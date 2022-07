Otra Perspectiva: El futuro es latino

Email

Mientras que la menor de mis hijas y yo disfrutamos una deliciosa comida en un restaurante de Glenwood, tomábamos el tiempo de conversar sobre su próxima nueva vida como universitaria, entre emociones encontradas me di cuenta que es un tema que poco a poco es más frecuente entre familias latinas. Mis amistades más cercanas fueron a la universidad, estudian o tienen hijos que están en ese mismo proceso que mi hija, lo cual sirve como apoyo a la hora de hacer preguntas para tener una mejor idea, ya que siempre hay algo nuevo que aprender.

En el 2022, los números de la población fueron revelados por la oficina del censo del país, pero no necesitamos estadísticas para ver cuantos negocios latinos hay en cada municipio o ciudad a lo largo del Roaring Fork, incluso en Aspen. No hablo solo de limpieza y construcción, sino desde restaurantes hasta oficinas de impuestos, agentes de bienes raíces, etcétera. Pensar que la migración va a parar es un sueño guajiro, ya que cada día hay nuevos puestos de trabajo que necesitan ser llenados y no hay trabajadores. Claro, no una migración donde ponga la vida de las personas en peligro o donde cobra vidas, como lo que acaba de pasar con el trailer en Texas, una noticia que todavía no logro digerir.

Así que ¡Estados Unidos tiene un futuro latino! Somos los latinos los que seguimos reproduciéndose en familias de un promedio de cuatro, mientras que otras culturas solo llegan a tener un hijo o máximo dos. Un buen tiempo para hacer una desintoxicación de lo que queremos perseverar y de lo que no. Replantearnos los valores morales que estamos inculcando y formar nuevas generaciones más resilientes.

Nuevos líderes surgen cada vez, con sueños, planes y deseos de hacer impacto en la comunidad. Más y más graduados, personas valientes se arriesgan a iniciar su negocio y algunos otros aspiran a puestos de gobierno. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad es una frase muy conocida escrita en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y como residentes de este país es justamente lo que día a día intentamos hacer.

“Aquí estamos y no nos vamos”, es otra frase de activismo muy usada entre latinos, y como irnos si aquí es casa. “Nuestro país no es aquel que nos vio nacer sino el que nos dio para comer”, dijo Emma Saucedo, dueña del restaurante Frida en Glenwood Springs. “Extrañamos incluso a nuestro cielo, aunque sea el mismo, en nuestro lugar de origen se ve diferente, pero aquí estamos”, agregó Saucedo quien tomará tiempo para charlar con mi hija y conmigo.

Llega una etapa donde todo lo aprendido quiere corregir a los que van aprendiendo para que no comentan los mismos errores, en mi caso me tomo un par de lecciones aprender que si cambiaba la estrategia de corregir a asesorar y guiar a nuevos líderes me daría mejor resultado.

Comencé por poner un taller completo, donde lleva diferentes fases, pero la primera es enfocarnos en el yo. Una de las cosas clave es hacer las cosas “intencionalmente”, ser intencional con todo, incluso si me voy a tomar un descanso mental, eso significa no saturar mi mente con contenido de redes sociales. Pero, si voy a tomar un descanso para divertirme o solo para ver qué está pasando en las aplicaciones de mi teléfono, entonces soy intencional con mi tiempo.

Ser intencional hasta para comer. Antes mientras conducía de una reunión a otra tomaba tiempo para comer, ahora busco el balance intencional. Claro que no siempre lo logro, pero es algo en lo que estoy trabajando intensamente.

Aprender a decir “no puedo”, después de haber hecho mi propia búsqueda, de haber sido intencional al dedicar tiempo para completar esa tarea y seguir sin poder lograrlo, entonces aprendo a decir “no puedo, ¿me puedes ayudar?”. Mi deseo es no solo crecer en números, sino crecer en conocimiento, y claro económicamente.

Cuando digo que el futuro es latino, no lo digo para intimidar otras culturas, lo digo para aplaudir a la nuestra. Así como pensamos que mundo les vamos a dejar a nuestras generaciones, pensemos en qué país les dejaremos.