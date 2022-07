Chisme del Pueblo – 7 de julio, 2022

By

Traducción por Jacquelinne Castro

Nido del tordo charlatán

El tordo charlatán, una especie de aves dependiente de pastizales en severa disminución (la demográfica mundial bajó un 59% desde 1970 hasta el 2014), ha sido visto anidando en Glassier Open Space. Open Space and Trails del condado de Pitkin contactó al arrendatario agrícola de la propiedad para negociar el aplazamiento del corte de heno en alrededor de cinco acres con retribución financiera mientras las aves salen del nido.

Dorais Way

El comisionado del condado de Pitkin y la Rock Creek Association anunciaron el 1 de julio una interrupción en litigio con respecto al uso público de Dorais Way para acceder a Filoha Meadows. De acuerdo con un comunicado de prensa, “la interrupción permitirá a los grupos que participen en discusiones de buena fe que buscan resolver permanentemente los asuntos” con disputas que ya habían empezado hace ya más de dos años. El uso público de Dorais Way hasta el 30 de septiembre está limitado a peatones y ciclistas; vehículos motorizados y mascotas no están permitidas.

Pruebas de COVID

Pruebas PCR patrocinadas por el estado gratuitas están disponibles en Carbondale, de martes a viernes desde mediodía hasta las 5 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Valley COVID Lab ofrece pruebas con resultados el mismo día por $120, de lunes a viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m., y opera en la misma ubicación (en el estacionamiento detrás del centro de recreación). Pruebas rápidas de antígeno gratuitas también están disponibles para recoger en la oficina de salud pública de Rifle (195 West 14th Street) durante los días de semana en horas de trabajo.

Cierres en Carbondale

Dos proyectos probablemente interrumpan a viajeros de Carbondale. La calle ocho está cerrada en el Rio Grande Trail por aproximadamente tres semanas mientras se construye un cruce elevado. Mientras tanto, la calle principal está cerrada entre la segunda y tercera calle para que una línea de agua sea atada para el nuevo edificio en 234 Main Street (según se dice una panadería está en el proceso).

Jardín de naturaleza humana

Carbondale Age-Friendly Community Initiative (CAFCI) ha recibido un subsidio de 2022 AARP Community Challenge. Esto le permitirá a CAFCI crear un jardín de naturaleza humana en Rio Grande Trail al oeste de la calle ocho (con ayuda de la horticulturista Geneviève Villamizar).

Pez zombie

Colorado Parks and Wildlife está en la caza por la desaparecida trucha degollada de aleta amarilla, una especie nativa que se había visto por última vez en las aguas de Twin Lakes a principios del siglo XX. No sin precedente, ya que la trucha degollada de San Juan fue redescubierta después de haber sido considerada extinta. Los biólogos acuáticos Alex Townsend y Greg Policky pasarán su tiempo durante los siguientes veranos inspeccionando cientos de humedales, arroyos y estanques en búsqueda de la trucha degollada de aleta amarilla.

Se necesita impresora

Colorado Wild Public Lands, una organización sin fines de lucro dedicada a rastrear intercambios de tierras y defendiendo el interés público, está a la caza de una impresora que funcione. Si usted tiene una que no necesite, envíe un correo electrónico a coloradowildpubliclands@gmail.com para contactarse.