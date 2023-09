Criticas: Sobre el estándar del derecho de nacimiento estadounidense

Email

El condado de Garfield está en proceso de adoptar nuevos estándares de estudios sociales, que básicamente determinarán cómo educamos a nuestros hijos sobre la historia. De los tres estándares, uno en particular está recibiendo la crítica que merece: el Estándar del Derecho de Nacimiento Estadounidense.

El nombre es extrañamente inquietante y necesitamos reconocerlo. Pero más allá de la estética, el plan de estudios está plagado de propaganda de derecha en todas partes. En resumen, el estándar se enfoca en una versión saneada de la historia de Estados Unidos que minimiza las experiencias, contribuciones y perspectivas de las comunidades Negras, Latinas, Indígenas y LGBTQ. Pasa por alto el legado de las mujeres y la clase trabajadora para presentar un golpe políticamente motivado contra el progreso logrado en la inclusión educativa.

Hubo un momento en mi vida en el que quería ser profesor de inglés en la Escuela Secundaria de Rifle (RHS por sus siglas en inglés). Tenía la apasionada idea de regresar a mi ciudad natal y enseñar mi materia favorita a la próxima generación de pensadores. El deseo me dolía tanto que pasé cuatro años en la universidad y asumí deudas estudiantiles para intentar que sucediera. Sin embargo, en el cuarto año, cuando la línea de meta estaba a la vista, la gente comenzó a tratarme como si estuviera muriendo. Conocía a personas en la ciudad y me preguntaban qué quería hacer con mi vida. “Enseñar inglés”, respondía. “Dios te bendiga. Qué noble de tu parte”.

Eventualmente, me alejé de la profesión. En parte, por razones personales, pero sobre todo porque el futuro del sistema educativo en ese momento me parecía sombrío. Y al escuchar sobre la guerra librada contra la educación en estos días, sé que no tendría la fortaleza espiritual para mantenerme en pie.

En las escuelas del condado de Garfield, es posible que los latinos constituyan la mayoría en esos pasillos durante el período de cambio de clases. Nunca sentí que no había personas como yo a mi alrededor. Nunca me sentí como un extraño en esa multitud. ¿Hubo tensiones raciales? Claro, tuvimos nuestros momentos. No escribiré en papel que la Escuela Secundaria de Rifle me falló porque era latino. Tuve excelentes maestros que me desafiaron, me animaron e incluso me alimentaron. Pero no estoy seguro de poder decir que el sistema fue construido para mí.

Quería volver a RHS para que otros estudiantes latinos pudieran verse a sí mismos en el sistema. No recuerdo haber tenido un profesor latino en toda mi carrera en la escuela pública. Tal vez había algunos en la escuela o el distrito, pero ninguno se parara frente a mi aula.

Creo que la idea del Estándar del Derecho de Nacimiento Estadounidense va en contra de la esencia de la tela de nuestra nación. ¿Cómo podemos negar la lucha, el éxito y las contribuciones de nuestra gente latina? ¿Cómo podemos borrar la historia indígena, la misma que cuidó la tierra mucho antes de que la llamáramos hogar? ¿Cómo podemos sacrificar el avance de los derechos de las mujeres para obtener puntos políticos? ¿Estamos tan dispuestos a olvidar la historia afroamericana?

Enseñar una historia inclusiva y honesta no se trata simplemente de cumplir con algún requisito de diversidad. No se trata de preservar a nuestras comunidades subrepresentadas en ámbar para que podamos pasar una vez al semestre y sentir lástima por ellas. Una narrativa histórica diversa no solo enriquece nuestra sabiduría colectiva, sino que también inspira a las personas de estas comunidades a verse a sí mismas en nuestro mundo del mañana. Es un susurro que dice: “Oye, tu cultura, tu historia, importan. Tu existencia es valiosa, ya sea que estés sentado en el tercer período hoy o trazando tu curso para mañana”.

Es probable que el Estándar del Derecho de Nacimiento no (toquemos madera) se introduzca en las aulas de nuestro condado. Los padres están resistiendo y es probable que haya pocas posibilidades (lo mismo) de que los fanáticos de derecha obtengan suficiente apoyo para imponerlo. Pero el simple hecho de que esté en debate y que la junta escolar lo esté considerando seriamente es verdaderamente preocupante.