Agentes federales exigen recortes sin precedentes en el uso del agua del río Colorado

Traducción por Dolores Duarte

La corresponsal de Sopris Sun, Olivia Emmer, entrevistó al reportero de agua y medio ambiente de KUNC que cubre la cuenca del río Colorado, Alex Hager, sobre la reciente demanda de la Oficina de Reclamación a los usuarios del agua del río Colorado. La entrevista ha sido editada por motivos de espacio y claridad.

¿Podría resumir brevemente el reciente edicto del gobierno federal a los usuarios del río Colorado?

El gobierno federal dice que debemos conservar de 2 a 4 millones de acres-pies (maf), la cual es una tonelada de agua. Para contextualizar, el estado de Colorado utiliza un poco más de 2 maf cada año. Los siete estados que componen la cuenca del río Colorado -Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Nevada, Utah y Wyoming- tienen un plazo de 60 días para elaborar un plan de conservación de esa cantidad de agua.

¿Existen precedentes de este tipo de demanda?

Ciertamente hay precedentes para este tipo de demanda, pero es una cantidad sin precedentes.

¿Tiene la Oficina de Reclamación autoridad para decidir cómo se conserva el agua si los estados no pueden elaborar un plan para el final del verano?

Hay quien lo discute. Algunos de los estados creen que sus derechos de agua están protegidos legalmente y que el gobierno federal no podrá cumplir esa amenaza. Hay otros que piensan que es viable y probable que el gobierno federal pueda intervenir y hacerlo. Esta demanda pondrá a prueba tanto la capacidad de colaboración de los estados como la autoridad del gobierno federal.

¿Por qué son tan importantes los lagos Powell y Mead?

Cualquier embalse, desde Ruedi hasta el lago Powell, es una forma de tener en cuenta el hecho de que el agua no llega en lotes constantes cuando es suministrada por la madre naturaleza. Algunos años son muy húmedos y otros muy secos. En la cuenca del río Colorado existe una extensa red de infraestructuras creadas por el hombre que permite espaciar la obtención de agua y llevarla a los lugares donde se necesita, independientemente del clima.

El lago Powell y el lago Mead son los dos mayores embalses del país. Son los mayores y más importantes piezas de aseguranza contra los años de sequía. Después de más de dos décadas de sequía, están realmente agotados y se acercan al punto en que podrían caer por debajo de su capacidad de generar energía hidroeléctrica.

Lo que vemos aquí es una gran demanda de agua frente a un suministro cada vez menor. Cada año hay menos agua en el sistema porque el cambio climático provocado por el hombre hace que sea más caliente y más seco.

¿Quién representa a Colorado en este tipo de negociaciones?

Colorado está representado por la Junta de Conservación del Agua de Colorado, un organismo gestionado y financiado por el Estado.

El Pacto del Río Colorado dividió el agua del río Colorado a partes iguales entre los estados de la cuenca alta de Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming (7.5 maf/año) y los estados de la cuenca baja de Arizona, California y Nevada (7.5 maf/año). ¿Qué más podría decirnos?

Cuando tomamos decisiones sobre quién puede utilizar el agua del río Colorado y dónde, las reglas básicas se definen en el Pacto del Río Colorado. Sin embargo, como se redactó hace 100 años, y tanto la cantidad de agua como el número de habitantes de esta región han cambiado drásticamente, resulta muy difícil operar y compartir el agua tal y como se necesita hoy en día. El Pacto del Río Colorado creó un sistema llamado “apropiación previa”. Esencialmente, si tienes los derechos de agua primero, eres el que tiene la prioridad para usarlos. No se basa en si tu uso es más importante, sino en si tu uso fue el primero.

Dado que la agricultura es el principal usuario de agua en la cuenca, ¿los expertos dicen cuál creen que será el papel de los derechos de agua agrícolas en este plan de conservación?

Es muy probable que gran parte del agua que compone esos 2 ó 4 maf de agua conservada proceda de la agricultura. Entre el 70% y el 80% del agua de la cuenca del río Colorado se destina a la agricultura. Mucha gente dice que, simplemente porque constituye un volumen de agua tan grande y porque no queda mucha agua para conservar de las

ciudades, podría ser lo primero en desaparecer. A las ciudades les gusta jactarse de que utilizan el mismo volumen total de agua que en los años 70, a pesar de haber crecido en cientos de miles de personas.

Así que si se reduce el uso del agua en la agricultura, ¿tienen los expertos alguna idea de lo que ocurrirá con el costo y la disponibilidad de los alimentos?

Este es uno de los grandes interrogantes. Muchas decisiones sobre la gestión del agua en occidente se han tomado para que no se produzcan estos efectos desbordantes en la economía, en los bienes de consumo y en la forma en que la gente espera llevar su vida. Ahora la actitud está cambiando, y la gente está empezando a ver posibilidades muy reales de que el precio de los bienes de consumo y que ciertos aspectos del estilo de vida van a tener que cambiar porque la situación del agua se ha vuelto muy drástica.

Cuando dice “aspectos del estilo de vida”, ¿se refiere, por ejemplo, a comer lechuga fresca en enero?

Creo que eso está sobre la mesa, pero quizás un poco más lejos. Creo que de forma mucho más inmediata, los lugares que todavía tienen exuberantes céspedes verdes probablemente van a desaparecer. No es difícil imaginar que, en el futuro, habrá que hacer cambios sustanciales en la disponibilidad de productos frescos y en nuestra dieta si la situación del agua sigue avanzando en la dirección en que lo está haciendo, como indica la ciencia.

La Oficina está tratando de proteger el lago Powell y el lago Mead, pero a largo plazo, ¿existe un escenario en el que se renuncie a uno de ellos?

Sí. Todavía es una teoría un poco extraña, pero hay algunas personas razonables que dicen que deberíamos empezar a imaginar un futuro sin el lago Powell. Una de las razones por las que el lago Powell existe es porque el Colorado Compact dice que la cuenca alta tiene obligaciones de entrega a la cuenca baja. Así que, cada año, la cuenca alta tiene que asegurarse de que una determinada cantidad de agua fluya desde el lago Powell hasta el lago Mead. El lago Powell es la forma en que la cuenca alta se asegura de tener suficiente agua para enviar.

Un argumento habitual es que la cuenca alta utiliza menos agua de la que le permite el pacto, pero la cuenca baja utiliza más y, por tanto, la carga de la conservación del agua recae en los estados de la cuenca baja. ¿Puede comentar sobre esto?

En lo que respecta al uso del agua, hay un mundo de acusaciones. A la cuenca alta le gusta recordar a la gente que tiene que hacer reducciones cada año para asegurarse de que envía toda el agua que necesita. Argumentan que están usando menos y esa es una mentalidad que ha sido fundamental en su mensaje hasta ahora. Será interesante ver si pueden seguir diciendo cosas así, ya que la situación del agua obliga a plantearse cuestiones realmente difíciles sobre quién puede usar qué y dónde.

En el contexto de esta decisión en particular, es posible que Colorado y toda la cuenca alta intenten llamar la atención de los agentes federales y digan que no tienen autoridad para obligarnos a conservar y que toda la conservación debe proceder de la cuenca baja, pero, de nuevo, ya veremos cuando tengamos más detalles sobre este plan si deciden jugar.

¿Algo más que desees añadir?

Este problema no va a desaparecer. Durante mucho tiempo la gente ha dicho: “Haremos estos planes si la hidrología no cambia, si el agua no vuelve”. He hablado con muchos climatólogos y no hay ninguna buena razón para creer que el agua va a volver. Esto está mal y va empeorando. Estas conversaciones sobre quién va a utilizar el agua van a tener que continuar porque el agua no va a regresar.