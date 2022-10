¡Vota por las tierras públicas este noviembre!

Email

Por Omar Sarabia

Defiende Nuestra Tierra

Durante las elecciones de 2020, Wilderness Workshop y el programa Defiende Nuestra Tierra alentaron a las personas a registrarse para votar, alentaron a las personas a aprender sobre los candidatos y sus posturas sobre las tierras públicas y crearon todo tipo de materiales de “Vote Public Lands”: es un mensaje que sentimos ¡fue fundamental en esa elección y es igual de importante hoy! Las elecciones de 2022 se llevarán a cabo el martes 8 de noviembre e incluirán una amplia gama de cargos, desde comisionados locales del condado hasta cargos estatales (como gobernador y fiscal general) y un escaño en el Senado de los EE. UU.

Cuando pienso en la increíble comunidad Latinx del oeste de Colorado, pienso en nuestras conexiones con el medio ambiente y la Madre Naturaleza. En mi experiencia, somos una comunidad apasionada por el aire libre, una comunidad cuyos trabajos están estrechamente ligados a las economías de recreación y turismo que operan en y alrededor de terrenos públicos, y una comunidad que ve la necesidad de proteger nuestros recursos naturales como una obligación moral. Tenemos el poder de ayudar a elegir candidatos a favor de la conservación para cargos públicos, y un deseo creciente de hacerlo.

Según la encuesta State of the Rockies 2022 Conservation in the West Poll de Colorado College, “el 88 % de los latinos dice que las cuestiones relacionadas con el agua limpia, la vida silvestre y las tierras públicas son importantes para decidir si apoyar a un funcionario público electo” y “el 84 % apoya la creación de nuevos parques nacionales, monumentos nacionales, refugios nacionales de vida silvestre y áreas tribales protegidas”.

Este sentimiento a favor de la conservación, junto con un gran aumento en la cantidad de latinos y latinas en nuestra región, significa que los políticos inteligentes se centran cada vez más en nuestra comunidad Latinx y en las políticas que nos afectan. Durante esta elección, lo invito a apoyar a los candidatos que son considerados con el valor del medio ambiente de nuestra comunidad, que se alinean con sus valores y que se preocupan por la salud ambiental de este hermoso valle.

Dicho de otra manera, ¡espero que podamos usar nuestro poder para votar tierras públicas! Sé que hay muchos temas a considerar al emitir su voto, ¡pero recuerde que no tenemos una segunda oportunidad cuando se trata de proteger nuestro planeta! A continuación, he reunido una guía rápida para ayudarlo a votar tierras públicas:

Asegúrate de estar registrado para votar. En Colorado, puede registrarse para votar en persona hasta el día de las elecciones. Si aún no está registrado, esto significa que puede ir a las urnas el martes 8 de noviembre, registrarse y emitir su voto. Si ya se registró, debería haber recibido su boleta por correo (más sobre esto a continuación). Puede verificar su registro de votante en Colorado visitando www.coloradosos.gov.

Infórmese sobre los temas y los candidatos. ¿Por qué estás votando en realidad? Los medios de comunicación no partidistas, así como organizaciones como Conservation Colorado o League of Conservation Voters tienen información sobre medidas y candidatos a nivel estatal; los medios de comunicación locales, como Aspen Daily News, Post Independent o Aspen Public Radio, tienen buena información sobre las carreras más cercanas a casa.

¡Vota! Las boletas se enviaron por correo a partir del lunes 17 de octubre a todos los votantes registrados, pero tiene diferentes opciones para entregarlas. Una vez que haya llenado su boleta, la haya sellado en el sobre de devolución y haya firmado y fechado el sobre, envíelo por correo (¡hasta el 1 de noviembre!) o llévelo a un buzón o a los centros de votación. Su boleta debe recibirse antes de las 7 p.m. el 8 de noviembre. Después del 1 de noviembre, la Oficina del Secretario de Estado dice que las boletas deben entregarse en persona, no enviarse por correo. Si desea votar en persona en un centro de votación, comuníquese con el secretario del condado local para obtener información sobre las ubicaciones y los horarios. Para obtener información adicional sobre las elecciones, visite www.GoVoteColorado.gov

¡Anima a otros a votar! Cada año, hay millones de votantes elegibles que no votan. ¡Asegúrese de que sus amigos, familiares y colegas no sean parte de este número! Usted puede alentar a más personas a votar a través de organizaciones como Protect Our Winters y Voces Unidas (que tiene información bilingüe).

Si tiene preguntas sobre cómo registrarse para votar, dónde obtener información sobre los candidatos y las medidas electorales o si desea involucrarse más, no dude en comunicarse. ¡Y no se olvide de votar por las tierras públicas este noviembre!

This November, Vote Public Lands!

By Omar Sarabia

Defiende Nuestra Tierra

During the 2020 elections, Wilderness Workshop and the Defiende Nuestra Tierra program encouraged people to register to vote, encouraged people to learn about candidates and their stances on public lands, and created all sorts of “Vote Public Lands” materials — it’s a message we felt was critical in that election and one that’s just as important today! The 2022 elections take place on Tuesday, Nov. 8 and will include a wide range of offices — everything from local county commissioners to statewide offices (like governor and attorney general) to a U.S. Senate seat.

When I think of Western Colorado’s incredible Latinx community, I think of our connections to the environment and Mother Nature. In my experience, we are a community with a passion for the outdoors, a community whose jobs are closely tied to the recreation and tourism economies that operate on and around public lands, and a community who view the need to protect our natural resources as a moral obligation. We have the power to help elect pro-conservation candidates to public office — and a growing desire to do so.

According to Colorado College’s State of the Rockies 2022 Conservation in the West Poll: “88% of Latinos say that issues involving clean water, wildlife, and public lands are important in deciding whether to support an elected public official” and “84% support creating new national parks, national monuments, national wildlife refuges, and tribal protected areas.”

This pro-conservation sentiment coupled with large increases in the number of Latinos and Latinas in our region means savvy politicians are increasingly focused on the Latinx community and policies that affect us. During this election I urge you to support candidates who are considerate of our community’s value of the environment, who align with your values, and who care about the environmental health of this beautiful valley.

Put another way, I hope that we can use our power to Vote Public Lands! I know there are a lot of issues to consider when casting your vote, but remember that we don’t get a second chance when it comes to protecting our planet! Below I’ve assembled a quick guide to help you Vote Public Lands:

Make sure you’re registered to vote. In Colorado, you can register to vote in-person through Election Day. If you aren’t already registered, this means you can go to the polls on Tuesday, Nov. 8, register, and cast your ballot. If you’ve already registered, you should have received your ballot in the mail (more about this below). You can verify your voter registration in Colorado by visiting www.coloradosos.gov

Learn about the issues and candidates. What are you actually voting for? Nonpartisan media outlets, as well as organizations like Conservation Colorado or the League of Conservation Voters have information about statewide measures and candidates; local news outlets — like the Aspen Daily News, Post Independent, or Aspen Public Radio — have good information on races closer to home.

Vote! Ballots were mailed starting on Monday, Oct. 17 to every registered voter, but you have different options for returning it. Once you’ve filled out your ballot, sealed it in the return envelope, and signed and dated the envelope, put it in the mail (up until Nov. 1!) or take it to a drop box or voting center. Your ballot must be received by 7 p.m. on Nov. 8. After Nov. 1, the Secretary of State’s Office says ballots should be delivered in-person, not mailed. If you want to vote in-person at a voting center, contact your local County Clerk for information about locations and hours. For additional election information, visit: www.GoVoteColorado.gov

Encourage others to vote! Every year, there are millions of eligible voters who don’t vote — make sure your friends, family, and colleagues aren’t part of this number! You can encourage more people to vote through organizations like Protect Our Winters and Voces Unidas (which has bilingual information).

If you have questions about how to register to vote, where to get information about the candidates and ballot measures or want to get more involved, don’t hesitate to reach out. And don’t forget to Vote Public Lands this November!