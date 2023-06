Se necesita de todo un pueblo

By

Especial para The Sopris Sun

Traducción por Dolores Duarte

Angelique Pretorius está iniciando una nueva vida, libre del desamparo que sufrió durante toda su infancia en Sudáfrica. A sus 25 años, logró llegar a Estados Unidos y ha comenzado sus estudios universitarios. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso, la posibilidad de quedarse aquí y continuar sus estudios, está resultando mucho más difícil.

Las empresas que patrocinan a Au pairs con una visa J1 ofrecen clases en línea como preparación para trabajos de menor nivel, pero desalientan cursos de nivel universitario que cumplan con requisitos de titulación. Pretorius hizo todo lo posible por asistir al Colorado Mountain College. Para ella, la oportunidad de ir a la universidad cumple un sueño por el que vale la pena luchar. “Siempre ha sido mi mayor sueño y deseo convertirme en psicóloga y algún día tener mi propio consultorio. Quiero ayudar a sobrevivientes como yo”, explica.

Mientras trabajaba de tiempo completo durante su primer año, obtuvo un GPA de 4.0 y un sitio en la lista del rector. Como fuí su profesora de composición en inglés, conozco su historia y su potencial. También tuve la suerte de escuchar su increíble risa y de ver las amistades que forjó durante las discusiones en clase. Sin embargo, el párrafo inicial de una carta que escribió fue lo que me llegó al corazón:

“Tengo una historia larga, triste y perturbadora sobre la difícil infancia que tuve que sobrevivir y escapar, pero no voy a contarla porque no quiero que eso me defina, ni utilizarla para conseguir lo que quiero. Deseo trabajar por lo que quiero en la vida”.

Desgraciadamente, gana muy poco dinero como au pair y no puede continuar con sus cursos de créditos si sigue en ese trabajo. Las visas J1 estándar no permiten a los trabajadores asistir a ningún curso universitario. Por lo tanto, está solicitando una visa de estudiante F1. Esta visa no le concede matrícula “del estado”. Tampoco le permite trabajar más de 20 horas a la semana, y el empleo debe ser en campus con un salario mucho más bajo de lo que solemos ver en nuestro valle. Lo más difícil de afrontar es que la visa exige una garantía de $36,000 dólares para que el gobierno pueda verificar el financiamiento disponible para pagar la matrícula y los gastos de manutención.

Casi a diario escuchamos hablar de las complicaciones en el proceso de visado en Estados Unidos. Pretorius no es una inmigrante ilegal ni una “dreamer”, pero el proceso para quedarse puede ser igual de frustrante. Por ahora, es simplemente una joven con un espíritu indomable que desea desesperadamente una educación. “La razón por la que quiero seguir una educación en Estados Unidos es por las oportunidades y la seguridad que hay aquí. En Sudáfrica no tengo la oportunidad de ir a la universidad. Quedarme en Estados Unidos permanentemente es mi sueño. Confío en que puedo ser valiosa y marcar la diferencia si se me da la oportunidad de continuar mis estudios en CMC y, más adelante, en una escuela de cuatro años”.

Los profesores de literatura decimos que aprendemos de las “voces” de nuestros alumnos a través de sus escritos. Determinamos lo que valoran, cómo su lógica les lleva a diseccionar una retórica complicada y dónde se cruza su empatía con el bien común para todos nosotros. Siempre me he sentido afortunada de estar en una profesión que me permite estas ventanas. Refuerza la idea de que “se necesita de todo un pueblo” para hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea ayudando a una persona a la vez.

He abierto una página de “gofundme” para apoyar a Angelique. Junto con solicitudes de becas y subsidios de organizaciones locales sin fines de lucro, espera recaudar dinero suficiente para conseguir su visa F1. Su visa actual expira en septiembre, y debe regresar a su país de origen durante tres meses, donde solicitará volver como estudiante. Ha ahorrado dinero para el pago de la visa y tiene su boleto de avión de vuelta a EE.UU. a tiempo para el semestre de primavera de 2024. Ya tiene alojamiento en casa de una amistad. Espero ver su sonrisa contagiosa en el campus, sabiendo que está trabajando muy duro hacia el éxito y la felicidad que tanto desea.

Para ayudar a Angelique, por favor contribuye en este enlace: www.bit.ly/AngeliqueCMC