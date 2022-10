Ryan Gordon desafía a Tom Jankovsky para el puesto de GarCo

Email

Traducción por Dolores Duarte

Durante tres términos, desde 2011, el republicano Tom Jankovsky ha servido en la Junta de Comisionados del Condado de Garfield (BOCC por sus siglas en inglés). Este noviembre, los votantes decidirán si conceden a Jankovsky un cuarto término o eligen al demócrata Ryan Gordon para representar el Distrito 1.

El Sopris Sun entrevistó individualmente a cada candidato sobre sus motivaciones para participar en la contienda, los desafíos que ven por delante para el Condado de Garfield y lo que los diferencia de su oponente. Este artículo reúne sus respuestas a las mismas preguntas.

Ryan Gordon, disfruta la técnica de elaborar cerveza en casa para compartirla con sus amigos. También le gusta hacer rafting, acampar, hacer senderismo, montar en bicicleta, esquiar y, en general, “estar al aire libre”. Foto de cortesía

Tom Jankovsky practica Jiu Jitsu cada semana, “principalmente para ejercitarse”, y mantiene una colección de monedas. Foto de cortesía

Ambos candidatos nacieron en Colorado. Jankovsky, de tercera generación en Colorado, se crió en Sterling y su abuelo fue miembro de la legislatura estatal. Gordon es de Glenwood Springs y, tras obtener un título en ingeniería civil de la Universidad Estatal de Colorado, vivió en California y Portland, Oregon antes de regresar al valle con su familia en 2016.

Jankovsky tiene experiencia en negocios. Fue director general de Sunlight Mountain Resort de 1985 a 2018 y sigue formando parte como secretario de la junta directiva del complejo . Otros consejos de los que ha formado parte son el de Colorado Ski Country Board (durante casi 30 años) y el de Glenwood Springs Resort Association (en la década de 1990); en ambos fue presidente. Jankovsky dijo que su “amplia experiencia ejecutiva” lo convierte en un líder calificado en el BOCC con conocimientos administrativos, contables y de presupuestos, entre otros.

Gordon, en contraste, estudió ingeniería civil. Desde su regreso a Colorado trabaja para SGM Engineering, Inc. A través de su trabajo, Gordon se ha familiarizado con el personal y los funcionarios elegidos en las ciudades y comunidades del condado de Garfield y sus proximidades. También ha adquirido un conocimiento detallado de los gobiernos locales, trabajando a través de SGM como ingeniero municipal de Parachute durante dos años y ahora como ingeniero de registro de Snowmass Village e ingeniero de aguas de Minturn.

Asimismo, Gordon entiende los gastos de infraestructura, el mantenimiento de los activos y otras cosas técnicas. “Los ingenieros, somos buenos en resolver problemas”, dijo a The Sopris Sun. “Y somos muy prácticos”. Añadió que los ingenieros deben ver las ramificaciones de largo alcance de las decisiones y comprender sus limitaciones personales. “Como ingeniero, una de las cosas que se nos inculca es saber lo que no sabes y saber cuándo pedir ayuda externa”, dijo.

Según Jankovsky, fue un proceso de casi cuatro años el comprender realmente las complejidades de ser un comisionado del condado. Ahora es el enlace de la junta para el comité presupuestario, y trabaja con los jefes de departamento, el gerente del condado y el gerente de finanzas sobre una base anual. También es el enlace de los comisionados en la junta de inversiones, que genera alrededor de $1 millón de dólares al año en intereses y dividendos de las inversiones.

Jankovsky forma parte del Consejo Asesor de Recursos del Noroeste de Colorado, que asesora a la Oficina de Gestión de Tierras en todo tipo de asuntos, desde la gestión de los caballos salvajes hasta la perforación de petróleo y gas. Forma parte de la Comisión de Servicios Humanos del condado, es el representante del Club 20 de la junta y es tesorero de la junta de Garfield Clean Energy, de la que fue miembro fundador.

Los retos a los que se enfrenta el condado, dijo Jankovsky, incluyen un precipitado descenso de los ingresos con “los impuestos sobre la propiedad de la industria del petróleo y el gas [que han caído] en casi 10 millones de dólares”. Esto ha llevado en los últimos años a unos presupuestos difíciles de equilibrar; lo que se ha conseguido, continuó, reduciendo los gastos, incluido el personal en un 5% “por desgaste y jubilaciones anticipadas”.

Gordon considera que la diversificación de los ingresos del condado es una prioridad absoluta. Para lograrlo, cree que la economía del condado debería “descarbonizarse”, es decir, depender menos de la extracción de combustibles fósiles. “No defiendo que lo hagamos de forma instantánea”, añadió, “las cosas están en transición y tenemos que cambiar con ellas. El petróleo y el gas siempre tendrán un papel en nuestra sociedad, pero vemos que habrá menos ingresos”.

Además de una inversión más agresiva en energías renovables, Gordon apoyaría la capitalización de los recursos al aire libre para el turismo y los ciudadanos, las granjas y los ranchos para los alimentos producidos localmente y la promoción de industria ligera mediante la mejora del acceso a la carretera interestatal y a los ferrocarriles.

Gordon se inspiró en sus dos hijas pequeñas para presentarse. Al hablar de su vuelta al condado, se considera afortunado por haber encontrado un trabajo y vivienda. Quiere oportunidades para sus hijas, incluyendo un medio ambiente sano y una economía fuerte para su futuro; “que hayamos hecho lo correcto a nivel local, que hayamos tomado las decisiones correctas”.

La política energética de Jankovsky, en comparación, es un “enfoque en todo lo anterior”, que incluye combustibles fósiles, energía solar, eólica, hidroeléctrica “y nuclear, si es necesario, para volver a la independencia energética”.

Otra de las principales preocupaciones de Jankovsky es la seguridad pública, con un aumento del crimen en el condado de Garfield, incluidos los delitos violentos. “No estamos quitando financiamiento a la policía, por así decirlo, o al [Fiscal del Distrito]”, dijo, “nos estamos asegurando de que estén adecuadamente financiados”.

Cuando el Fiscal del 9no. Circuito Judicial, Jeff Cheney, se presentó ante la junta en 2020 pidiendo $700,000 dólares más para cuatro nuevos puestos y aumentos de sueldo para ayudar con los casos atrasados, informó Jankovsky, los comisionados encontraron una forma de hacerlo, mientras mantuvieron un presupuesto equilibrado. En el próximo ciclo presupuestario, están discutiendo la adición de dos oficiales de recursos para las escuelas en el condado de Garfield no incorporado.

Un reto importante que Gordon ve por delante para el condado es la vivienda accesible. Los desplazamientos largos de muchos trabajadores y la consiguiente falta de mano de obra para muchos puestos de trabajo, “realmente va a traer consigo muchas situaciones y problemas que se están produciendo”, dijo.

Para abordar el reto regional de la vivienda accesible, continuó Gordon, será esencial “trabajar de forma colectiva y en colaboración”. “Los problemas son grandes y complejos, y requieren colaboración”, desde Pitkin hasta el condado de Mesa, la oficina del gobernador, los senadores y más allá. “Tenemos que trabajar con todo el mundo en nuestra región… aprovechando todos los ángulos que podamos para resolver nuestros problemas altamente complejos”.

Considera un error la decisión de los actuales comisionados del condado de Garfield de no unirse a la nueva Greater Roaring Fork Valley Housing Coalition a principios de este año. “Creo que es un enfoque erróneo. Creo que eso no es mostrar liderazgo en absoluto”, dijo. Para Gordon, la colaboración en materia de vivienda accesible y otras cuestiones “no es una idea”, sino “una filosofía” que aportaría al puesto.

Jankovsky se mostró de acuerdo con que “se necesitará el trabajo de todos nosotros”, y citó iniciativas como los $3 millones de dólares disponibles en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) para los compradores de vivienda por primera vez para el pago inicial o hipoteca, así como las directrices de inclusión de la vivienda que requieren que una de cada 10 unidades en las nuevas subdivisiones sea accesible, subvenciones a organizaciones sin fines de lucro como Hábitat for Humanity y más.

La visión de Jankovsky para un cuarto término incluye ayudar a garantizar la construcción y el funcionamiento de un centro regional de desintoxicación, seguir mejorando el acceso a banda ancha, la seguridad contra incendios y la resistencia lograda en parte por el raleo de árboles con las quemas prescritas y los incentivos para las industrias de productos de madera, completar el plan maestro del West Garfield County Landfill y garantizar la protección de los derechos de agua en el oeste de Colorado.

Y, “todavía no hemos terminado con el COVID”, advirtió Jankovsky. “El presidente no ha terminado con la declaración de emergencia sanitaria que puso en marcha”. Jankovsky predice que esto sucederá después de las elecciones, y que el “desenlace de esa orden sanitaria” hará que algunas personas pierdan los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (cupones de alimentos) y de Medicaid. “Va a haber un poco de presión en esos dos programas”, dijo. “Puede haber más necesidad de ayuda a los bancos de alimentos y demás”.

De ser elegido, Gordon cree que puede hacer a un lado el partidismo para trabajar en áreas comunes de preocupación con los comisionados Mike Samson y John Martin. “Tanto John como Mike son personas razonables que pueden mirar más allá de la política”, dijo. “Creo que para muchas de las cuestiones que tenemos que resolver, hay un terreno común”. Para otras cuestiones, Gordon cree que puede “exponer el caso” y lograr prioridades con las que podrían estar de acuerdo. “Se trata literalmente de conseguir cosas”.

En cuanto a la división política, Jankovsky dijo que la suya es una filosofía de gobierno limitado y que “las decisiones que tomamos son decisiones locales y no son partidistas, en si mismas”, sino que la mayoría son decisiones administrativas. En cuanto a los posibles remedios, dijo: “Lo primero que hay que hacer es escuchar”. Y en última instancia, hay tres responsabilidades básicas: agua, alcantarillado y acceso/transporte.

En conclusión, Jankovsky dijo que le motiva el servicio público. A nivel local, “puedo marcar una diferencia mucho mayor aquí que en la cámara estatal o incluso en el congreso”, dijo. “Necesitamos sentirnos seguros y tener una buena calidad de vida en nuestra comunidad”. Anima a los votantes a tener en cuenta la diferencia de experiencia entre los dos candidatos. “Es un buen hombre, como yo, pero no creo que esté preparado para el puesto”.

“Hablando en general, nuestro actual gobierno del condado no es tan proactivo como debería”, criticó Gordon. “Creo que necesitamos gente que actúe con decisión y tome decisiones, en lugar de seguir”.

Para saber más sobre Tom Jankovsky, visita tomj2022.com

Para saber más sobre Ryan Gordon, visita ryangordonforgarco.com