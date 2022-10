Otra Perspectiva: Un poquito de todo

Email

¿Solo un mes para celebrar nuestra bella herencia hispana? Ojalá y pudiéramos celebrar todos los días. Bueno mejor dicho lo ideal sería reforzar y abrazar la idea de que ya lo estamos haciendo, cada quien a su manera.

Amas de casa sacando del corazón las recetas pasadas de generación en generación, sustituyendo ingredientes o utensilios por otros a la mano, y así dando su propio toque de sazón para esta nueva realidad. Pacinos creando mexicanadas con una creatividad única, para sacar adelante el trabajo. No solo traemos fiestas de celebración, sino cambios económicos, comunitarios y hasta políticos.

En una celebración tan importante no podemos dejar pasar por alto los nombres que dejaran historia por ser los primeros en ocupar puestos electos locales, es por eso que me pongo de pie y me quito el sombrero para aplaudir a Dina Prieto, primera mujer latina electa en el condado de Garfield en el pueblo de Silt como concejala. Luis Yllanes, concejal latino en Carbondale. Jasmin Ramirez Ramos, quien es la primera latina electa en las escuelas del distrito del Roaring Fork. Claudia Flores quien es la Mayor Pro-Term de Parachute (Alcalde sustituto en caso de faltar el Alcalde electo).

No solo a ellos, sino también a los colegas de comunicaciones, a nuestra querida Vanessa Porras, Samuel Bernal y Axel Contreras. Nuestros influenciadores sociales, Iliana Bernal y Carlos Cornejo. Y a tantos y tantos directores, gerentes, dueños de negocios y encargados de personal ¡Gracias! Ustedes hacen este valle único, más rico económicamente y culturalmente.

Regresando a la cultura, seguiré en la pelea de conservar lo que sirve y desechar lo que no sirve, ese cuento tan trillado mío, de que no todo por ser cultural es bueno.

Al escribir esto, todas mis perspectivas pasadas me llegan a la mente, inevitable el no llorar, pero algo que no quiero seguir haciendo, es querer yo sola cambiar el mundo. Hay tantos a nuestro alrededor, con las piezas del rompecabezas que nos falta, que si tan solo pidiéramos ayuda se nos haría todo más fácil. Me convertí en ‘toquen’, la pieza de diferentes juntas directivas, llegue a sobrecargarme tanto. Por eso desde hace un par de meses comencé a soltar lo que ya no me hacía feliz y también a lo que ya no le podía dedicar el mismo tiempo y amor.

Hoy celebro mi cultura, al igual que cada día, haciendo cambios a mi favor, para ser una mejor líder, madre, mujer y ser humano. Hoy digo adiós a Otra Perspectiva, no porque no ame escribirles, y que por la calle me cuenten que me leen, sino porque es hora de crear algo que he llevado en mente por años, y que cuando esté listo, ustedes serán de los primeros en enterarse.

Seguiré trabajando en la comunidad como hasta hoy, ya que ¡los tacos no se pagan solos! En este último artículo de mi tan querida columna, quería hablar un poquito de todo. ¡Tipo chilaquiles! Haciendo un recuento del principio al final.

Raleigh, gracias por siempre creer en mí, te aprecio como no tienes idea, y soy admiradora de tu trabajo y de tu corazón más latino que el de muchos latinos. Para ustedes que hacen que El Sol salga, les envío bendiciones, sigan disfrutando de todo lo que este gran recurso trae para ustedes, se quedan en las mejores manos, las manos artísticas de Vanessa.

Y para no perder el estilo de Cantinflear, estoy aquí porque no estoy en otro lado. Así que no sospecho de todos, si no de mi, de que pronto me vean escribiendo algo especial por aquí.

Ya que una verdad necesita ser contada desde la Otra Perspectiva, sin favorecer a alguien solo por su género, color de piel o incluso por su pasado. Mejor no lo pudo haber dicho el emperador romano Marco Aurelio, “todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva no es la verdad”.

La perspectiva de hoy, es que me voy. La verdad de lo que sigue solo Dios la sabe.