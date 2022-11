En el hogar con arte

Email

Traducción por Dolores Duarte

El 9 de diciembre, el público está invitado a asistir a la recepción de apertura de “Hogar” de 5 a 7 p.m. en The Art Base en Basalt.

En un esfuerzo conjunto entre Basalt High School, The Art Base y Aspen Sister Cities (ASC), la exposición anual de arte explora el sentido de hogar de los estudiantes migrantes – pasado, presente y futuro. Este año, los estudiantes – quienes son predominantemente de México, Honduras y El Salvador – crearon “Pequeñas bibliotecas” para ser instaladas alrededor de Basalt y están provistas con libros donados en español e inglés.

Diseñadas cuidadosamente con colores vivos, serpentinas brillantes, símbolos complejos y banderas de todo el mundo, las bibliotecas representan los hogares soñados e historias de los estudiantes.

“Tomé el tema de sus casas que dejaron y las casas en las que están ahora”, dijo Valeria Fiala, artista visitante de Aspen Sister Cities. “Después, empezamos a trabajar con la idea de crear el hogar [de sus sueños]. … Están proyectando sus deseos en esa casa”.

Fiala, quien tiene su hogar en San Carlos de Bariloche, Argentina, ha estado trabajando con los estudiantes desde octubre como parte de su tiempo con el programa de intercambio de arte y cultura de ASC. Esta organización sin fines de lucro intercambia artistas del valle de Roaring Fork y de Bariloche para que den clases, organizan charlas, muestren su trabajo e interactúen con los lugareños para fortalecer las relaciones y la apreciación cultural a través del arte. Además de “Hogar”, Fiala ha estado dando clases de arte para adultos y creando su mural “Puertas Abiertas” en The Red Brick Center for the Arts en Aspen.

“En 2016, estuvo aquí durante dos semanas como artista invitada para el intercambio, y siempre dijo que quería volver para enseñar por más tiempo”, dijo Lala Caffarone, coordinadora del sitio ASC Bariloche. “Cuando The Art Base nos hizo esta increíble propuesta de conseguir un artista de Bariloche para enseñar este programa, la primera persona que se nos vino a la mente fue Valeria. Ha sido increíble que ella pueda volver y reconectarse”.

Desde entonces, se ha formado una relación de confianza entre los estudiantes, Fiala y las cocreadoras de “Hogar”, Skye Skinner, directora ejecutiva de The Art Base, la directora del estudio, Dana Higbie, y la Dra. Leticia Guzmán Ingram, profesora de matemáticas e historia para estudiantes de inglés en Basalt High School. Juntas, las mujeres han creado un entorno de aprendizaje seguro para que los estudiantes brillen, con un proyecto dinámico que combina el arte, las matemáticas y el lenguaje.

Guzmán Ingram, Maestra del Año de Colorado en 2016, ha dedicado su trabajo a apoyar a los estudiantes migrantes, y dijo que éstos florecen cuando se involucran con la comunidad. Desde la búsqueda del tesoro en el City Market hasta las cenas de Acción de Gracias con la Aspen Thrift Store, ha creado interacciones divertidas y animadas tanto para los estudiantes como para los miembros de la comunidad.

Queriendo aprovechar esta dinámica, se puso en contacto con The Art Base, que casualmente estaba pensando en formas de relacionarse con los estudiantes inmigrantes; y así, “Hogar” empezó a construir sus cimientos.

“Trabajamos juntos y colaboramos para crear este proyecto. Sabíamos que los niños salían de sus hogares, y queríamos que se sintieran más cómodos, y que no estuvieran nerviosos o asustados”, dijo el Dr. Guzmán Ingram. Cabe destacar que esta es la primera vez que muchos de los estudiantes han creado arte o han entrado en una galería.

“Creo que se emocionan porque es nuevo y diferente”, dijo Guzmán Ingram. “Siento que aprecian mucho más la escuela, también, porque para todos ellos, si escuchas sus historias, tener una educación gratuita donde puedan ir a la escuela de forma segura es un gran regalo”.

Según Fiala, este proyecto evoca un sentido de pertenencia y propiedad para los estudiantes porque han creado un recurso comunitario favorable que se mantendrá y disfrutará durante años.

“La están pasando muy bien aquí, y están contentos porque esto les ha cambiado la vida. No piensan en lo que dejaron. … Esto es un tratamiento reparador”, dijo Fiala.

Guzmán Ingram destacó que “Hogar” anima a la gente a detenerse y escuchar la historia de otra persona. Añadió que nuestra comunidad se fortalece al romper con las creencias y estigmas derivados del miedo a lo desconocido.

La exposición “Hogar” estará abierta hasta el 29 de diciembre, y las donaciones de libros son siempre bienvenidas. Para conocer más, visita www.theartbase.org