Diferencias entre candidatos surgen en debates de Grand Junction

Por Caroline Llanes, Aspen Public Radio

Traducción por Global Language Services

Este artículo fue publicado en asociación con Aspen Public Radio

El sábado 10 de septiembre varios candidatos a cargos electos en Colorado estuvieron en Grand Junction para participar en los debates organizados por el Club 20, una organización de tendencia derechista dedicada a promover los intereses de la vertiente oeste.

Los candidatos participaron en un asado organizado por el grupo el viernes 9 de septiembre y los debates comenzaron a primera hora de la mañana siguiente, iniciados por los candidatos al distrito 57 de la Cámara de Representantes de Colorado.

El día fue rematado por el único debate programado para los candidatos del 3er Distrito del Congreso de Colorado.

La aspirante demócrata Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, debate con Perry Will, republicano de New Castle, en Grand Junction.

El Distrito 57 de la Cámara de Representantes se redefinió recientemente para incluir el valle de Roaring Fork en su totalidad, así como parte del valle del río Colorado que se extiende hasta Parachute.

Actualmente está representado por Perry Will, R-New Castle. Will se enfrenta a la demócrata Elizabeth Velasco, residente de Glenwood Springs.

El nuevo Distrito 57 de la Cámara de Representantes se extiende desde la frontera con Utah hasta partes de los condados de Eagle y Pitkin.

Will y Velasco coincidieron en muchos de los temas que surgieron durante un periodo inicial de preguntas y respuestas, como la reducción del coste de la vida, la protección de los derechos del agua y el acceso a la atención médica rural.

Pero las diferencias entre los dos candidatos se pusieron de manifiesto durante la parte de repreguntas del debate.

Will preguntó a Velasco si apoyaba, entre otras cosas, la energía verde “en detrimento de las economías rurales y las bases fiscales”.

“No estoy de acuerdo con la forma en que está enmarcando esa pregunta, especialmente porque sé que somos líderes como estado en energía verde, y espero continuar ese trabajo, asegurándome de que nuestros trabajadores cualificados tengan las oportunidades de conseguir esos trabajos realmente bien pagados”, respondió.

A su vez, Velasco preguntó a Will por qué había votado en contra de los derechos reproductivos bajo la forma de la Ley de Equidad en Salud Reproductiva. Will dijo que pensaba que el proyecto de ley iba “demasiado lejos”.

“No creo que el gobierno tenga nada que hacer ahí”, dijo Will. “La cuestión que me plantea, creo, es entre una familia, sus allegados, sus líderes religiosos, sus médicos, para tomar esa decisión”.

Will añadió que no creía que la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe vs. Wade fuera terriblemente importante, y dijo que el derecho al aborto no iba a desaparecer, sino que sería decidido por los estados.

Velasco y Will apelaron a sus conexiones con la comunidad -Velasco como bombero forestal y Will con su carrera en la gestión de la vida silvestre- para exponer sus argumentos.

Antes del debate, Velasco recaudó más que Will en agosto, con contribuciones de unos $18,500. Will recaudó casi $12,000 en ese mismo mes.

Pero tiene unos $13,000 más en efectivo de cara a los dos últimos meses de estas elecciones. Will cuenta con $32,000 en comparación con los casi $19,000 de Velasco.

Cada candidato gastó algo más de $8,000 dólares en agosto.

