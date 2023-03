Al No Artista: ¿Puede ser la creatividad una experiencia espiritual?

Email

El mes pasado escribí sobre la germinación de ideas. En esa columna expresé mi frustración sobre la creación en aras de producción. Les confese a ustedes, mis lectores, que estaba cansada y aunque no me retiraba del arte, necesitaba cuidar de la tierra donde las semillas de mis ideas se cultivarían.

Irónicamente, pienso que desde este lugar, me puedo relacionar mejor con ustedes los que se dicen no ser artistas o personas creativas. El último mes he reflexionado mucho, y he llegado a preguntarme ¿dónde empiezo?, ¿cómo es que cuido de esta tierra y le regreso los nutrientes necesarios para que se haga fértil y me de una buena cosecha? De cierta manera, con el azadón en mano, este es el proceso de como empezar de cero en el camino hacia la creatividad.

La verdad es que a pesar de que el arte siempre ha sido parte de mi vida, han habido temporadas donde me bloqueo, donde dejó de crear, donde no le veo el sentido a lo que estoy haciendo. ¿Por qué y para quién? El crear es un proceso muy personal que muy fácilmente se puede convertir en un proceso autodespreciativo.

He dedicado gran parte de los últimos seis años a ser educadora de arte. He motivado a mis estudiantes a crear y permitirse ser creativos. Creo firmemente en el poder que el arte tiene para la autoexploración y su potencial en sanar ciertas heridas invisibles. Esas heridas emocionales de las que solo nosotros nos podemos librar.

Sin embargo, como educadora, me retiré de ser estudiante y dejé de explorar mi propia creatividad. Exploté el pozo de mis ideas y permití que se secara. Mi cansancio se convirtió en coraje. Sentía coraje hacia el arte, como si este me hubiera fallado.

Fue en ese momento cuando se me vino a la mente una entrevista con la cantante mexicana, Carla Morrison en el podcast, No Backup Plan de Nathaniel Drew. A pesar de sus muchos logros y premios, Morrison fue muy sincera cuando le platico a Drew que hubo un tiempo cuando ella había culpado a la música por su depresión y frustración. Cuando en realidad era un llamado desde adentro que sonaba las alarmas y que ella había ignorado.

Me pareció aún más interesante que en esta entrevista, Morrison platicara sobre la creatividad y que mencionara a Dios a pesar de no ser religiosa. Morrison dice que ella le reza a Dios por una buena canción, especialmente cuando la creatividad no fluye por sí sola. Habla de esta conexión como un lazo entre el universo pero también, un lazo entre las personas que escuchan su música y empatizan con su creación.

Drew añadió, “el mundo parece abrirse a ti, cuando tú te abres al mundo”, algo que parece ser muy espiritual y difícil de articular. La autora del libro, “El camino del artista”, Julia Cameron también menciona un vínculo con la espiritualidad y la creatividad. Electricidad espiritual por así decirlo. Su libro ha ayudado a un sinfín de artistas de varios medios a desbloquear su creatividad y cultivar una relación que mantenga este flujo de ideas.

Para una persona como yo que a pesar de ser una soñadora, soy bastante escéptica, la idea de involucrar a Dios en mi arte me causa cierta resistencia a pesar de que hay muchos artistas que comparten este pensamiento. Me gusta que las cosas hagan sentido de forma científica, pero también puedo reconocer que hay mucho de la vida y del universo que aún no conozco ni entiendo.

Y son precisamente personas científicas como el físico teórico, Albert Einstein que dijo, “la creatividad es inteligencia divirtiéndose”. Werner Heisenberg, uno de los pioneros de la teoría de la mecánica cuántica también hizo una conexión con algo más grande, “El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo”, dijo Heisenberg, “pero en el fondo del vaso te espera Dios”.

Cameron le pide a sus lectores mantener una mente abierta al proceso de crear un vínculo con algo más grande, llamémosle Dios, para fomentar la creatividad, “no necesitas entender la electricidad para usarla”. Similar a lo que dijo Drew, Cameron dice que cuando nos movemos en fé hacia el acto de la creación, el universo es capaz de avanzar a través de nosotros.

“Es un poco como abrir la compuerta de la parte superior del sistema de riego de un campo,” dice Cameron. No se trata de cambiar mi creencia y aceptar a un Dios, pero tal vez el primer paso en el proceso para convertir esta tierra fértil, es abrirme la posibilidad a una conexión y desbloquear aquello que está en el camino y así permitir que el agua fluya hacia el campo.