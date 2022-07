VívidaMente: Salud mental y finanzas

By

Dicen que la depresión es exceso de pasado, y la ansiedad es exceso de futuro, mientras que la paz radica en vivir en el presente. Vivir en el ahora, y tomar un día a la vez.

Cuántas veces dejamos pasar periodos largos de nuestra vida preocupados por lo que ya fue y no podemos cambiar, o por lo que aún no es y no podemos adivinar. En estos tiempos llenos de acontecimientos es muy fácil sentir ansiedad por lo que va a pasar, por imaginar con qué nuevo reto nos vamos a enfrentar. En esas situaciones la salud y las finanzas son temas que preocupan a la mayoría.

Este mes se celebró la Independencia de los Estados Unidos, y me hizo pensar en qué es eso que nos hace independientes como seres humanos. Nuevamente: la salud y la seguridad financiera.

Si hay salud hay vida, hay posibilidades y sueños por cumplir. Y eso incluye nuestra salud mental. Si tenemos paz y salud mental podemos alcanzar nuestro potencial. Pero quién puede tener paz mental si sus finanzas se tambalean. De hecho, las deudas y las malas prácticas de cobranza son de las principales causas de estrés durante la vida adulta. Y qué decir de depender económicamente de alguien más, de no tener tu propio ingreso o ahorros por si un día los llegas a necesitar.

Las emergencias (físicas, económicas, emocionales, de pareja) lamentablemente están a la vuelta de la esquina, y aunque no las podemos predecir, debemos estar preparados para por lo menos saber que tenemos un plan. Primero debes informarte y saber que la información que recibes es confiable y segura.

Platicando con varias personas de la comunidad me han mencionado que algo que desde pequeños les inspiró a manejar su dinero y el hábito del ahorro fueron las cooperativas que había en las escuelas primarias públicas de nuestros países de Latinoamérica. ¿Las recuerdas? Nunca me habría imaginado el impacto que esas organizaciones de mamás y papás, donde cada niño llevaba su dinerito para comprar su almuerzo y a veces hasta les tocaba ayudar a vender, tendrían en la vida futura de adultos a quienes conocería aquí, en otro país.

Cuando llegué de México y quise abrir mi primera tarjeta de crédito me la negaron, porque no tenía historial crediticio y por vario tiempo estuve así, hasta que me informé de las ventajas de tenerla y saqué una tarjeta pre-aprobada para ir construyendo mi crédito. Mi punto es que hay tantas cosas de finanzas que desconocemos, hasta que nos toca aprenderlas.

Hace años me invitaron a formar parte de la junta directiva de una organización local llamada LaMedichi/La Colaborativa del Ahorro, y acepté porque me pareció un excelente recurso para nuestra comunidad. Un club de ahorro, seguro, confiable en el que cada quién puede comenzar a ahorrar para su futuro, a su tiempo y con la cantidad que pueda. Donde no cobran comisiones, y donde además sus ahorros crecen un 3% cada año.

Otra cosa que me parece genial es que educan a la comunidad sobre ahorro y finanzas. Y también que hacen préstamos de acuerdo a la cantidad que la persona tiene ahorrada, a un interés bajo porque su misión es precisamente apoyar, y no aprovecharse de la desgracia ajena. Al contrario, brindar una mano.

Creo que como comunidad migrante no llegamos a este país con suficiente educación sobre dinero y ahorro, y mucho menos sobre el crédito, la inversión y un plan para el retiro en la edad mayor. También llegamos con menos poder adquisitivo. Y es completamente normal, por eso LaMedichi puede ser parte importante del ajuste tan grande que es vivir aquí, de empezar a tomar mejores decisiones financieras, tener dinero ahorrado para emergencias y eventualmente para comprar casa, o para el retiro. Una organización que educa para alcanzar la paz mental que da la libertad financiera.

Así como un día aprendimos en las cooperativas de la escuela, tal vez un día nuestros niños cuando sean adultos dirán que lo aprendieron con LaMedichi, viendo como sus papás ahorraban cada semana o cada mes, y que eso les inspiró a manejar su dinero para vivir bien el hoy, mientras construyen su mañana. Porque al final de cuentas, todo es salud mental, y la salud financiera no es la excepción.

Si te interesa aprender más de LaMedichi visita su sitio (www.lamedichi.info/es) o búscalas en Facebook como LaMedichi.