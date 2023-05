Defiende Nuestra Tierra: Día de Esquí Latino

Email

¡Gracias a una colaboración entre Aspen Snowmass (SkiCo) y el programa Defiende Nuestra Tierra en Wilderness Workshop, me enorgullece compartir que celebramos el primer “Día de esquí latino” el 15 de abril en Snowmass! Más de 20 adultos y niños (de cinco a 67 años) se subieron a las pistas por primera vez, ayudados por instructores profesionales y con equipos gratuitos proporcionados a cada participante por SkiCo. Permítanme contarles acerca de una de las familias que participaron.

Mayra Rodelas y su esposo Rafael Mendoza, y sus hijos Melanie 15, Ian 12, Abraham 10 y Mariana cinco años, residentes de Silt, CO. Mientras subíamos juntos en la góndola, hablamos sobre por qué Mayra y Rafael no habían podido esquiar en casi 20 años de haber habitado este valle. Esa mañana en particular, sus hijos no estaban muy emocionados por ir a esquiar, era algo totalmente nuevo para ellos y no se sentían cómodos ni seguros.

Pero luego de que Mayra les explicara de que no debían tener miedo ya que iban a ir con instructores profesionales, los niños parecían estar dispuestos a por lo menos intentarlo. Mayra y Rafael me dijeron que había pasado mucho tiempo desde que fueron a esquiar por varias razones, una de las más importantes fue el costo. Otra razón fue no tener el equipo correcto, ¡especialmente desafiante cuando sus hijos son pequeños y están creciendo!

En lo alto de la góndola de Elk Camp, nos encontramos con nuestros instructores de esquí profesionales, quienes nos recibieron con una gran sonrisa antes de dividirnos en grupos más pequeños. Nos enseñaron los conceptos básicos y la información de seguridad importante antes de que comenzáramos a hacer nuestras primeras vueltas por la montaña, ganando confianza cada vez. Muy pronto comencé a notar menos gente con cara de preocupación o miedo, y aunque algunos nos caímos más de un par de veces, las sonrisas y la alegría era lo que más abundaban. ¡Algunos de los niños incluso querían subirse a las pendientes más empinadas de inmediato!

¡De repente escuché mi nombre! Era Mayra, seguida de sus hijos, bajando como una profesional con una sonrisa de oreja a oreja. “Omar!! Esto es increíble”. me dijo mientras esquiaba hasta detenerse sobre sus esquís. Más tarde compartimos el almuerzo con los instructores de esquí, donde hablamos sobre la importancia de la economía recreativa para nuestro Valle y el papel importante de nuestras tierras públicas, especialmente en lugares como los centros de esquí.

Después de unas horas más en la montaña, comenzamos a regresar a Snowmass para devolver el equipo de alquiler mientras Rafael me decía: “Sabes, siempre he estado trabajando o en la construcción de estos lugares o en el mantenimiento de estos edificios, y yo hasta hoy nunca me había sentido parte de esto”.

Mientras reflexiono, pensando en ver a familias y niños sonriendo, eso es lo que me anima a mí y a Defiende a continuar con este tipo de eventos que nos conectan con nuestra madre tierra y nuestras tierras públicas. Sabemos que existen barreras significativas que impiden que todos los miembros de nuestra comunidad disfruten de la naturaleza y de nuestras tierras públicas (ya sea en un área de esquí o en un sendero), incluido el costo, el riesgo de lesiones y la falta de seguro médico, las oportunidades que tuvimos durante la infancia y modelos a seguir. Si bien el Día de Esquí Latino fue solo un pequeño paso, estoy seguro de que crecerá con el tiempo y habrá más y más miembros de nuestra comunidad que participarán en actividades como esta.

También creo que oportunidades como esta, la de pasar tiempo con nuestras familias en nuestras tierras públicas, tienen un impacto mucho mayor. Construyen una comunidad y una conexión con el aire libre, los cuales son bases clave para el activismo y el trabajo para proteger nuestras tierras públicas. Al trabajar para garantizar que todos en nuestra comunidad sepan que pertenecen a los espacios al aire libre, creo que todos nos sentiremos involucrados en su administración y protección.

¡Los animo a seguir a Defiende en nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) donde pronto anunciaremos nuestro calendario de eventos de verano, incluida nuestra celebración anual de la Semana de la Conservación Latina! Reserve la fecha – 22 de julio – donde una vez más tendremos actividades como el rafting y la fiesta en Two Rivers Park en Glenwood Springs.

¡Espero verte pronto afuera!