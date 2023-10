CMC Distrito 2 única contienda disputada a la junta

Email

Por Rich Allen

Aspen Daily News

Traducción por Dolores Duarte

De los cuatro puestos a elección en la Junta Administrativa del Colorado Mountain College (CMC) este noviembre, sólo uno es disputado: Distrito 2, que abarca los límites del Distrito Escolar Roaring Fork (RFSD por sus siglas en inglés), conocido como el Este del Condado de Garfield entre los siete totales.

El actual titular Marianne Virgili de Carbondale se enfrenta a un aspirante de Glenwood Springs, David Use, un ingeniero de petroleo “semi-retirado” quien actualmente enseña genealogía en CMC en calidad de adjunto.

La elección es general, lo que significa que los escaños se votarán en todo el distrito especial CMC, pero un candidato debe residir en el distrito en el cual está participando.

Kerry Buhler se presenta sin oposición de Silverthorne para sustituir a Patricia Theobald en el condado de Summit, Bob Kuusinen no tiene oposición para la reelección en el condado de Routt, y Gloria Perez se presenta sin oposición para sustituir a Bob Hartzell en el condado de Lake.

Ambos candidatos al Distrito 2 hablaron con Aspen Daily News sobre sus prioridades en caso de ganar la elección, y lo que aportarían a la mesa de la junta del CMC.

Marianne Virgili

Virgili, antes de unirse a la junta de CMC, fue directora ejecutiva de la Glenwood Springs Chamber Resort Association, sirviendo durante más de 30 años. Fue elegida en 2019, obteniendo más del 54% de los votos con 6,303 papeletas emitidas contra su oponente Mary Nelle Axelson.

Virgili cree que de ser reelegida comenzará a trabajar inmediatamente para una junta que ganó un premio de liderazgo en enero de la Asociación de Juntas de Gobierno de Universidades y Colegios por su trabajo en la recaudación de fondos para viviendas accesibles, la expansión de académicos en campos de alta demanda, como la enfermería, y la defensa de políticas públicas.

“(En 2019) Pensé que me había estado preparando para este puesto en la junta durante 30 años, pero había mucho que no sabía porque es una institución muy compleja con todos los campus a los que servimos, todos los programas que ofrecemos”, dijo Virgili por teléfono. “Creo que esa experiencia me ayudará a entrar. Ayudé a desarrollar con el resto de los miembros del consejo y la comunidad el plan estratégico para el futuro. Hemos logrado muchos de esos objetivos, pero me gustaría ver muchos de ellos completados”.

Virgili dijo que su prioridad número uno si es reelegida sería el acceso continuo para los estudiantes. Elogió el trabajo realizado en la inscripción concurrente – permitiendo a los estudiantes de bachillerato tomar clases que cuentan para créditos universitarios – no sólo como un camino para un mayor acceso a la universidad, pero para la creación de conciencia y la educación sobre CMC en los estudiantes más jóvenes a medida que se preparan para la vida universitaria. También dijo que ha sido una vía para llegar a la comunidad latina.

Parte del debate sobre el acceso, añadió, es otra cuestión a la que quiere dar prioridad: la vivienda, no sólo para los estudiantes, sino también para el personal.

“Creo que los dos problemas que nos afectan, que afectan a todos, son el tiempo y el dinero, y ni siquiera tanto el dinero, sino recursos como la vivienda”, dijo Virgili. “Esos son los retos a los que nos enfrentamos para atraer a profesores y personal administrativo. Atraemos a gente y es muy difícil para ellos encontrar un lugar donde vivir o uno que puedan permitirse, así que tenemos que ser realmente más conscientes desde el punto de vista social”.

Virgili dijo que, especialmente en RFSD, donde la mayoría de los estudiantes K-12 son latinos, CMC ha continuado trabajando para llegar a esos estudiantes. La universidad obtuvo el estatus de Institución de Servicio Hispano en 2021 con una población estudiantil que era al menos una cuarta parte latina, frente al 13% en 2013, según el sitio web de CMC.

“Una cosa que es importante es exponer a los estudiantes temprano a CMC”, dijo Virgili. “Los estudiantes solían tener que viajar a Spring Valley o Blake Center o al campus Aspen Business Center, ahora les traemos la facultad a ellos. …creo que lo estamos consiguiendo, hemos progresado mucho, pero siempre queda más por hacer”.

Virgili puede ser contactada para preguntas sobre su campaña en mvirgili@coloradomtn.edu.

David Use

Use admitió que se presentó antes de que Virgili anunciara su intención de postularse a la reelección, temiendo que el escaño quedara vacante. Aún así, incluso con un competidor en la contienda, dijo, “participaré”.

“Me importa mucho CMC”, dijo Use. “Entré en la carrera porque me importa mucho CMC y lo fácil hubiera sido echarme atrás cuando Virgili [decidió volver a presentarse]. Ando ahí -y vamos a hacerlo de nuevo- yendo puerta por puerta, haciéndolo de la forma más difícil. … Estoy participando. Me he visto obligado a buscar la razón por la cual yo sería la mejor opción”.

Use cree que su experiencia en procesos y logística le diferencia del resto de la junta. Dijo que gran parte de su experiencia profesional en ingeniería petrolera, principalmente con Chevron, implicaba elaboración de presupuestos, planificación, evaluación de riesgos y análisis de decisiones.

Cree que puede aportar una perspectiva a los aspectos técnicos de la seguridad y la continuidad de las operaciones, ya que gran parte de la junta tiene más experiencia en educación y organizaciones sin fines de lucro.

“Es una oportunidad para ampliar la base de experiencia como grupo asesor”, afirma Use. “Uno pensaría que se desea tener más diversidad de experiencias. Están haciendo un gran trabajo, sólo creo que podría ayudar a hacerlo aún mejor”.

Dijo que una de sus prioridades mayores es la preparación ante emergencias, especialmente en caso de incendios forestales. Después de que una propiedad de su familia en California pasara de “bosque a pradera” por un incendio, Use dijo que no pudo encontrar ningún “plan específico escrito… que abordara una evacuación rápida”, en caso de un incendio como el de Hawái, en agosto o Paradise, California, en 2018.

“Spring Valley y todo están bastante aislados. Si tomaras a los Estados Unidos y miraras todas las universidades y escuelas que están asentadas en pequeñas comunidades rurales en áreas boscosas, estoy seguro de que el riesgo comienza, estadísticamente, a subir”, dijo Use. “Creo que es un área en la que me gustaría ver más trabajo, porque todo el CMC está en las montañas, en zonas rurales”.

CMC dijo que cada campus tiene planes de respuesta de emergencia, incluyendo para la evacuación del campus, incluso para los escenarios que implican incendios forestales. Sin embargo, Use no tendría acceso a estos planes hasta o al menos que fuera elegido; no están a disposición del público.

Use también dijo que le gustaría averiguar por qué los consejos -no sólo la junta administrativa de CMC, sino también las juntas escolares locales- están observando una percibida reticencia de voluntarios y candidatos.

“Sé que no estoy arreglando ese problema, pero creo que tiene que haber alguna manera de comunicarse mejor o arreglar ese proceso de animar a los candidatos y a los buenos candidatos a entrar en estas listas”, dijo Use.

En cuanto a la vivienda, Use abogó por un enfoque equilibrado, afirmando que “no se puede alojar a todo el mundo” debido al número de estudiantes que se desplazan al campus, “lo que reduce enormemente el costo para el estudiante”, en términos de tasas por residencia pagadas a la escuela.

Dijo que para CMC es “complejo” priorizar la búsqueda de formas de crear trabajadores que permanezcan en sus comunidades locales, y que le gustaría ver los datos, expresando su preocupación por que algunos de los oficios que se enseñan no conduzcan a unos ingresos viables.

“Están formando a mecánicos de automóviles, pero ¿se dan cuenta esos mecánicos de automóviles de que no pueden permitirse una vivienda aquí y acaban mudándose a Front Range, donde quizá puedan encontrar una vivienda accesible?” dijo Use.

En cuanto a llegar a la comunidad latina, dijo que le gustaría comunicarse directamente con esas poblaciones para averiguar por qué la gente no está considerando CMC.

Use dijo que está acostumbrado a días de 12 horas y siente que está listo para comprometerse con el puesto tanto como sea posible.

Puede ser contactado en david.use.for.cmc.trustee@gmail.com