Chisme del Pueblo- 11 de mayo, 2023

Traducción por Jacquelinne Castro

Simposio de Equidad

MANAUS organiza The Equity Symposium el 19 de mayo de 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. en Third Street Center. Las inscripciones son gratuitas e incluyen un almuerzo. Para más detalles visite www.bit.ly/MANAUSevent

Observación de aves

En celebración del Día de Tierras Públicas de Colorado, Colorado Public Lands y Roaring Fork Audubon guiarán una sesión gratuita y bilingüe de observación de aves el 20 de mayo en Sutey Ranch de 7 a 11 a.m. Envíe un correo electrónico a coloradowildpubliclands@gmail.com para inscribirse.

¡Se buscan voluntarios!

¿Está disponible este sábado 13 de mayo? ¡Considere ser un voluntario para el Día del Diente de León! Hay varias maneras para poder ayudar, desde instalación general hasta apoyo de Equipos Verdes, seguridad tras vestidores y como siempre de limpieza. Para inscribirse, visite www.signup.com/go/zsizoew

Fentanilo en el Primer Viernes

Un arresto fue hecho a las 9:21 p.m. el 5 de mayo en Carbondale el cual resultó en la confiscación de 12 gramos de cocaína cortada con fentanilo. El sospechoso, inocente hasta que se demuestre lo contrario, tenía una orden de arresto pendiente y fue contactado por los oficiales. Después del intento de huir, “un oficial se interpuso enfrente del joven lo cual causó que se tropezara”, explicó en un comunicado de prensa. “Desafortunadamente, las drogas como el fentanilo ya han llegado a nuestro pueblo”. Dijo el jefe de policía Kirk Wilson. “Afortunadamente nuestros oficiales son diligentes y vigilantes en su enfoque para detener la propagación de estas drogas peligrosas”.

Apoyo de desastres

La Cruz Roja de América está buscando voluntarios en Colorado para comprometerse en ayudar durante las temporadas de desastres naturales, especialmente los incendios forestales. Las personas pueden inscribirse para ayudar con apoyo de albergues, servicios de salud o ser parte de un equipo de acción en caso de desastre. El comunicado de prensa sugirió a las personas prepararse para la temporada de incendios forestales y preparar un botiquín de emergencia, preparar un plan de evacuación y saber mantenerse informado. Visite www.redcross.org para más información.

Amor de Mountain Fair

Aquí hay un par de actualizaciones de la feria Mountain Fair. Primeramente, las solicitudes para incluir su arte en los puestos de artistas deben ser entregadas el 15 de mayo. El solicitante debe ser un miembro de Carbondale Arts y vivir en un área con el código postal comenzando en “816”. Envíe un correo electrónico a brian@carbondalearts.com para más información. En segundo lugar, la feria necesita supervisores voluntarios para la Patrulla de Paz, estacionamiento, Equipo Verde y más. Envíe un correo electrónico a deborah@carbondalearts.com para saber más. Finalmente, Carbondale Arts está solicitando donaciones para el sorteo Mountain Fair. contacte a jamie@carbondalearts.com si le gustaría contribuir con algún artículo para el sorteo.

Administración de lobos

Después de dos años de trabajo y debates públicos, el comisionado de Parques y Vida Silvestre de Colorado aprobó por unanimidad el plan administrativo de lobos de Colorado. Pero debido a que los lobos grises son considerados en peligro de extinción, U.S. Fish and Wildlife necesitaría implementar la regla 10(j) la cual categoriza la población de lobos de Colorado como “experimental”, expandiendo las opciones de administración, incluyendo el control letal preventivo. Tal y como está, el plan de administración de Colorado le permite a los ganaderos matar a cualquier lobo intentando atacar a su ganado. El 4 de mayo, la Asamblea General aprobó el proyecto de ley del senado 23-256 el cual prohíbe la introducción de lobos antes de implementar la regla 10(j). U.S. Fish and Wildlife ha acelerado la revisión 10(j) de Colorado.

Control de inundación

Con los ríos fluyendo de dos a tres veces más del promedio para esta época del año, el condado de Garfield está proporcionado sacos de arena para residentes en áreas no incorporadas quienes estén en riesgo de inundación. Hay disponible hasta 20 sacos de arena llenas en ubicaciones de Garfield County Road and Bridge, o los residentes pueden recoger 50 sacos de arena vacíos para llenarlos fuera del sitio. Los residentes que viven dentro de municipios son dirigidos a contactar a su pueblo o ciudad para asistencia. Entérese más llamando al 970-625-8601 y registrese para recibir alertas de emergencia en www.garco911.com

Impuestos de propiedad

The Common Sense Institute, una organización de investigación no bipartidista, publicó su reporte de asequibilidad de vivienda de Colorado la semana pasada, el cual encontró que los dueños de propiedades enfrentan un incremento histórico de impuestos en el 2024. “El costo de compra en un hogar promedio ha incrementado a un 112% en los últimos 11 años”, dijo el economista Dr. Steven Byers. “Y ahora el incremento de impuestos de propiedades lo hace aún más caro para mantenerse en su hogar”.

Feria de salud

365 Health organiza exámenes preventivos de salud y recursos asequibles y gratuitos en Third Street Center el 27 de mayo de 8 a.m. a mediodía. “Durante COVID-19, los americanos retrasaron o evadieron completamente sus rutinas de cuidado preventivo de salud, y las citas todavía no han regresado a sus niveles regulares”, dijo el director general de 365 Health, Gary Drews. Para ver la lista de exámenes disponibles y hacer una cita, visite www.bit.ly/350HealthCdale

División de Thompson

El Servicio Forestal y la Oficina de Administración de Tierras están buscando comentarios públicos con respecto a la propuesta de extracción de mineral de la División de Thompson. Una reunión en Gunnison con interpretación en español está disponible virtualmente esta noche de 5:30 a 7:30 p.m. Para inscribirse, visite www.bit.ly/ZoomThompsonDivide