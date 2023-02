El Rincón del Sargento: Una perspectiva desde la patrulla

Email

Eran las 5 de la tarde un sábado, me faltaba poco para terminar mi turno. Había respondido a varias llamadas de servicio durante el día y estaba un poco cansado. Mi uniforme pesa entre 30 a 40 libras y cargarlo por doce horas es agotador. De pronto escuché una llamada de servicio por el radio de mi patrulla, “sujeto con ideación suicida”. Como es de costumbre, yo respondo en la radio con mi número de oficial y digo “403”.

La operadora continúa, “403, tenemos un sujeto con ideación suicida en cierta dirección. Está armado con un cuchillo y amenazando con quitarse la vida. El sujeto ha dicho que si llega la policía los atacara y se matará”. Veo en mi computadora que su esposa e hijos están en la casa con él. Es complicado tomar la decisión de responder con urgencia cuando el sujeto indica que tu mera presencia será causa de una tragedia.

Encendí mi luces y sirena y empecé a conducir rápido hacia la dirección indicada. Comencé a sentir como la patrulla aceleraba y al mismo tiempo el latido de mi corazón. Comencé a armar un plan para estar preparado cuando llegara a la escena. ¿Que voy hacer si el sujeto se comienza hacer daño?, ¿Que voy hacer si me intenta atacar a mi o a su familia?, ¿Cómo me acerco a la casa sin empeorar la situación?

Cuando llégo al el área, me doy cuenta que es un edificio con varios apartamentos. Tengo conmigo a tres oficiales más. Inmediatamente le pido a un oficial que llame a la persona que hizo el reporte- era la esposa del sujeto en crisis. Les pedimos que salgan del apartamento por su seguridad. Mientras el oficial hablaba con ella, la puerta del apartamento se abrió y tres personas salieron y se acercaron a nosotros, pero la esposa se negó a salir.

En el tiempo desde la llamada de servicio, hemos rodeado el lugar sin ser vistos. Tengo un oficial con un arma menos letal lista, un arma de fuego, y un arma eléctrica. Durante este tiempo el sujeto no ha dejado el cuchillo e insiste en hacerse daño. Ahora viene la decisión más crítica, hacer contacto con el sujeto y arriesgar que se haga o nos haga daño.

Decido hacer contacto y en grupo nos acercamos a la puerta preparados para una confrontación. Mientras nos acercamos, podemos escuchar que está discutiendo con su mujer. Cada oficial tiene un arma, y el arma que me toca emplear a mi son mis palabras.

Abro la puerta y lo veo, inmediatamente se debe convertir algo más que un sujeto, un ser humano al que llamaremos John. Desde su ángulo, John no podía ver a los otros oficiales armados detrás de mí. Yo con las manos vacías me arme de compasión por él y empecé a dialogar con él. “Hola, me llamo Carlos y estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas?” Su respuesta inmediata fue decirme que no lo podía ayudar y me pedía que me fuera.

John seguía armado con un cuchillo de cocina de 10 pulgadas. Mi enfoque era verlo como persona más allá de la amenaza y crear una relación durante su momento de crisis. Poco a poco se empezó a abrir. Me dijo que sentía que no valía la pena vivir. Que no le hallaba sentido a la vida. Me contó todas sus razones y yo solo pensaba que si estuviera yo en la misma situación, tal vez me sentiría igual.

Solo después de 45 minutos de charla con John, yo detrás de la puerta y él en su cocina, es que le púde pedir que bajara el cuchillo para poder entrar y hablar más con él. John, aún vacilando, accedió y bajó el cuchillo.

Al final pudimos entrar a su casa, se desahogó, lloró, se enojó, pero al final aceptó ayuda. Llegó un terapeuta y colaboramos juntos. La llamada al final duró casi cuatro horas para tener resolución, pero fue exitosa.

Después del suceso, no hubo prensa o videos virales. Nadie en la comunidad, fuera de los involucrados supo lo que pasó. Miles de oficiales cada día trabajan duro para tener resultados exitosos, pero la mayoría de las veces nadie se da cuenta. Así como hay oficiales que cometen errores graves, hay miles que hacen bien su trabajo.

Te exhorto a que conozcas más a oficiales locales y experimentes el trabajo que hacen para entender mejor sus decisiones en diversas situaciones. En todos los departamentos de policía se ofrece un programa llamado, “Ride Along” donde puedes pasear en la patrulla con los oficiales. Utiliza este programa para que puedas apreciar la perspectiva desde la patrulla.

La patrulla del Sargento Cornejo se encuentra estacionada en las calles de Rifle, mientras él atiende a una joven en crisis. Foto de cortesía