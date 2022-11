Bajale en la 82

Email

La carretera 82 entre Glenwood Springs y Aspen es sin duda una de las más peligrosas en nuestra región. Según datos obtenidos por el Sopris Sun el año pasado, en un artículo escrito por Dyana Furmansky, la carretera vio 384 accidentes del 2020 a mediados de noviembre de 2021. Del 2019 al 2021 hubo 94 choques que resultaron en heridas graves y 5 fueron mortales.

Si te ha tocado manejar este trecho de carretera en hora pico, te darás cuenta de lo peligroso que es. Si es peligroso manejar en un día soleado, imagina cuando llega el invierno. Las carreteras congeladas y todo mundo irritado y de prisa tratando de llegar al trabajo o a casa. Pero desafortunadamente no todos llegan bien debido a conductores agresivos manejando a alta velocidad.

Estos conductores no son personas extranjeras que vienen a conducir en carreteras desconocidas. Esos conductores somos tú y yo. Toma conciencia. Estás poniendo en riesgo tu vida y la de los demás por tu imprudencia. Bajale a la velocidad, sigue los reglamentos, y maneja seguro.

Ya sé, Ya sé… la respuesta típica es, pues es que se me pegan los demás carros si voy al límite y por eso le tengo que acelerar. La realidad es que de seguro tú también haces lo mismo de vez en cuando. Todos podemos tomar acciones para mejorar el problema, ya que somos parte de él.

Levántate más temprano. Planea tu ruta y planea llegar con bien. Mantén distancia de los otros vehículos y se respetuoso con los demás. No seas esa persona que ve a alguien manejando al límite y les pasas el dedo o les andas pitando. Tú eres parte del problema. El problema es de vida o muerte.

Se que el Colorado State Patrol Tiene planes para aumentar patrullaje en esa carretera. Creo que la oficina del alguacil de Garfield y Pitkin también deberían de hacer lo mismo. Todos sabemos los horarios, todos vemos el peligro. Necesitamos una zona de cero tolerancia con conductores agresivos.

Pienso que el problema ha sido ignorado por las autoridades y eso ha creado un sentido de que puedes manejar como te dé la gana. El motivo principal de enforzar las leyes de tránsito es la seguridad pública y el salvar vidas. Desafortunadamente, creo que para ver un cambio pronto se necesita educación y una presencia policial fuerte en esta zona. La gente debe de saber que si van a manejar como locos, hay consecuencias. Deben sentir que si van a exceso de velocidad, los van a parar y los van a multar.

No hay nada peor como policía, que ir a notificarle a una familia que su ser querido ya no volverá a casa porque perdió la vida en un choque que pudo ser fácilmente prevenido. Después viene el arrepentimiento, que de poco sirve para regresarle a un ser querido el apoyo y sustento. Nada repone a un padre o madre que ya no estará ahí para sus hijos porque necesitabas ahorrarte cinco minutos.

Me encantaría trabajar en el área para poder hacer un poco de diferencia ahí. Como autoridades debemos hacer algo y hacerlo pronto. No solo responder cuando hay accidentes, si no verdaderamente trabajar para prevenirlos. Y hasta que la gente lo piense dos veces antes de manejar como locos, no veremos resultados.

Si ves conductores agresivos, reportalos llamando a *277. Enfada a los oficiales hasta que, aunque sea por enfado, vayan a tomar cartas en el asunto. Tal vez hasta llegues a salvar la vida de la misma persona que está manejando mal.