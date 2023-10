Elevando el Futuro: Apoyo incondicional

Email

Por Ana Vega-Terrazas

El día 28 de mayo del 2011 me gradué de la preparatoria de Roaring Fork High School en Carbondale. También era el cumpleaños de mi mami. Fue un día hermoso y asoleado, celebramos otro año de vida de la mujer más importante de mi vida y la continuación de mi educación. Mis padres desde pequeña me inculcaron la importancia de la educación.

El enfoque de mi mami desde que comencé el kínder fue que mantuviera buenas calificaciones y que fuera perseverante en la escuela. Me acuerdo que llegaba llorando de la escuela a los brazos de mi mami porque no entendía inglés y me sentía del tamaño de una hormiguita y sin voz por no poder hablar inglés. A los cinco años, el no poder comunicarme con mis maestras se sentía como un obstáculo que jamás vencería.

Los abrazos de mis papas siempre han sido mi refugio y mi motivación más grande. Yo veía a mi papi llegar del trabajo y mi hermana y yo corríamos a sus brazos y le quitábamos sus botas sumamente pesadas. Mi mami y mi papi siempre estuvieron presentes para aconsejarme, apoyarme, y sostenerme cuando quería darme por vencida.

Mi aprecio y valor a la educación me dirigió a siempre esforzarme académicamente y dar lo mejor de mí en la escuela. Terminé la preparatoria con un promedio académico que me abrió las puertas a muchas opciones de universidades y ayuda financiera a través de becas.

Me acuerdo tanto el día de mi graduación de la preparatoria que muchos de mis compañeros me decían, Ana, ¿pero porque escogiste Colorado Mountain College si puedes asistir a otra escuela? En aquél entonces, mi decisión por asistir CMC fue directamente basada en el costo de la universidad. En CMC por las becas que obtuve y el costo de la escuela resultó que, en vez de yo pagar la universidad, CMC me iba a regresar dinero cada semestre.

Afortunadamente mis padres no tuvieron que pagar mi matrícula universitaria. Mientras que estaba en el tercer año de la universidad, mi vida cambió completamente—iba a ser mamá. Desde el día que mis padres se enteraron de que iban a ser abuelos, me recordaban a cada rato que me iban a apoyar pasara lo que pasara.

Mi hija nació dos días después de mis exámenes finales del semestre de la primavera, les supliqué a mis padres que me dejaran tomar un descanso de la escuela para trabajar. Mis padres no me permitieron dejar la escuela. Ahora, reflejo y les doy las gracias por el apoyo incondicional que me brindaron, por ellos es que he podido ejercer profesional y académicamente.

Cuando llegó el siguiente semestre mi hija tenía tres meses. Seguí como estudiante de tiempo completo, y me gradué con mi licenciatura en administración de empresas un año después. Ahora estoy a menos de un año de graduarme con mi maestría en ciencias en liderazgo organizacional con especialización en innovación estratégica y gestión de cambio de Colorado State University Global.

Todo lo que he logrado en mi vida profesional se lo dedico a mis padres, por su apoyo incondicional. Desde que empecé mi carrera profesional descubrí que mi pasión es ayudar a estudiantes como yo a ir a la universidad. Por más de una década me he dedicado a asesorar estudiantes subrepresentados en las universidades ya sean de primera generación, minorías, de bajos recursos, o indocumentados.

Hoy tengo la dicha de ser parte de los cambios innovadores de la universidad de la cual me gradué. Colorado Mountain College recientemente recibió la asignación federal de “Institución de servicio a hispanos”. Esta es una designación del Departamento de educación de los Estados Unidos. Uno de los requisitos para ser designado con este honor es que el mínimo del 25% de nuestros estudiantes sean de origen hispano.

La Fundación de Colorado Mountain College nos dio a mí y a mi equipo la oportunidad bajo la dirección de Yesenia Silva Estrada, directora ejecutiva de iniciativas estratégicas, de crear el programa El Fondo Sueños 2.0. Es uno de los proyectos bajo mi ámbito.

Algunos de los servicios de El Fondo Sueños incluye: ayuda financiera, orientación académica, mentoría profesional, y asistencia financiera para servicios legales como hablar con abogados o costos para someter aplicaciones de DACA.

En CMC estamos dedicados a nuestras comunidades a través del empleo. Hemos creado posiciones que no requieren estudio de los estados unidos dándole valor a la experiencia de los profesionales de nuestra comunidad ya tengan estudio de otro país o experiencia práctica. Estamos comprometidos como universidad a seguir implementado políticas para elevar a nuestras comunidades que tanto apoyo nos brindan.

Ana M Vega Terrazas es Gerente de iniciativas de acceso y equidad, Colorado Mountain College: avega@coloradomtn.edu