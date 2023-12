Traducción por Jacquelinne Castro

Embellece el Sol

Ha llegado la época del año en que The Sopris Sun invita a los jóvenes a presentar obras de arte para su concurso anual Spruce Up The Sun (Embellece el Sol). La(s) ilustración(es) ganadora(s) aparecerá(n) en la portada de la edición navideña del 21 de diciembre. Los concursantes, o sus padres, pueden enviar sus obras escaneadas a news@soprissun.com o depositar una copia impresa en la caja de envíos situada fuera de The Launchpad en Carbondale (76 South Fourth Street). Pueden participar estudiantes de preescolar hasta estudiantes de último curso de secundaria. El tema de este año es La paz mundial, las obras deben reflejar el tema, y, por favor, abstenerse de utilizar brillantina. La fecha límite es el viernes 15 de diciembre.

Universo incomparable

¿Ama la contribución semanal de Brian Colley del cómic Unparalleled Universe encontrado en la parte de atrás de cada publicación en The Sopris Sun? Bueno, ahora puede añadir la primera compilación de esos cómics peculiares y a menudo conmovedores a su biblioteca. Encuentre una copia de “The Unparalleled Universe, Volume I: March 2020 – March 2023” en White River Books o The Launchpad

Parque Chacos

Del 1 de diciembre hasta febrero del 2024, el pueblo de Carbondale estará aceptando comentarios de la comunidad acerca del futuro del parque Chacos, en la esquina de la cuarta calle y la calle principal, a través de una serie de eventos. Comenzando el Primer Viernes en Light up Carbonale, busque la cabina telefónica roja en el parque Chacos para la primera serie de preguntas semanales. Las preguntas pueden ser publicadas o entregadas en la urna dentro de la cabina telefónica.

Multimodal Carbondale

Multimodal Mobility and Access Plan (MAP por sus siglas en inglés) entra a su nueva fase el siguiente mes. El público está invitado a proporcionar comentarios en las ideas propuestas para mejoras en la intersección, instalaciones de movilidad y medidas en calmar el tráfico en el nuevo mapa interactivo en línea (www.bit.ly/MultimodalCdale). El equipo de MAP está disponible en persona el Primer Viernes 1 de diciembre en The Launchpad de mediodía hasta las 2 p.m., en la sala de administración del ayuntamiento de 2:30 a 4:30 p.m. y en Light Up Carbondale de 5 a 7 p.m. Para más información visite www.carbondaleconnect.org/map-carbondale

Renovación de la biblioteca de Basalt

Del lunes 4 de diciembre al viernes 15 de diciembre, varias áreas dentro de la biblioteca, incluyendo los cuartos de estudio, recibirán una nueva capa de pintura. Estén al tanto de carteles que indiquen disponibilidad. El espacio de reuniones será limitado. Puede llamar a la biblioteca al 970-927-4311 para más información.

Viajes de invierno WRNF

Durante el invierno, todos los vehículos en ruedas, incluyendo bicicletas, deben permanecer en rutas despejadas para proteger la calidad de la calle y condiciones de nieve para la recreación invernal. Los voluntarios atienden las calles para motos de nieve y esquiadores como servicio público. El Bosque Nacional White River dice que los niveles de nieve se mantienen bajos a través del bosque. Los mapas de uso de vehículos de invierno están disponibles en todas las oficinas

Nombra a esos lobos

Colorado Wolf and Wildlife, una organización de conservación ubicada en Divide, Colorado, invita a los estudiantes de secundaria de todo el estado a nombrar los lobos grises que vienen en camino de Oregon el siguiente mes. Un concurso estará en marcha del 27 de noviembre al 20 de diciembre. Los estudiantes pueden votar por sus opciones favoritas de una lista de 14 nombres. Las invitaciones han sido enviadas a las escuelas secundarias de Colorado pero puede ser que algunas escuelas no las hayan recibido. Si su escuela no fue contactada, puede enviar un correo electrónico a wolfcontestco@gmail.com con “Concurso para Nombrar a los Lobos” como línea de asunto. Los votos serán contados el 1 de enero del 2024. Para más información visite la página www.wolfeducation.org. Los votantes de Colorado aprobaron la reintroducción de los lobos en noviembre del 2020.

Se necesita ángeles de Navidad

El programa The Roaring Fork Holiday Baskets, ahora en su 40o año, necesita ángeles navideños para comprar regalos para las familias en necesidad. Cada persona en el programa recibirá una tarjeta de regalo de City Market pero todavía se necesitan regalos para algunas familias. Usted puede ser un ángel llamando a Anne Blackwell al 970-989-3383.

Robo de paquetes

Han habido varios reportes de paquetes desaparecidos en Crystal Valley. Un presunto robo de paquetes ocurrió la temporada festiva pasada en esa misma área. The Sopris Sun se contactó con la oficina del alguacil del condado de Pitkin para una clarificación en las fuerzas del orden y actualizaremos a los lectores en las siguientes semanas.