Por Vanessa Porras

El año pasado usé esta columna para motivarlos a iniciar el proceso de crear arte. Comenzar algo nuevo siempre va a ser agobiante. Hay muchísimas cosas que se necesitan aprender y conforme nos desarrollamos en nuestro nuevo medio iremos descubriendo áreas donde nos falta habilidad y experiencia. Una de mis intenciones personales para este año nuevo es exhibir mi trabajo.

No basta simplemente crear, exhibir arte es parte de la satisfacción de ser un artista. Cuando compartes lo que has creado, invitas a otros a entrar a tu mundo.

Así que, ¿cómo se exhibe el arte? Suponiendo que este proceso es nuevo para ti, típicamente el arte se exhibe en galerías. De vez en cuando también se pueden encontrar obras en lugares como restaurantes, oficinas médicas, o bibliotecas. A veces, el proceso es tan sencillo como preguntarle a alguien que tiene una pared en blanco si puedes montar tu cuadro ahí. Pero por lo regular, el proceso es más largo.

Primero, nos enfocaremos en los recursos que se dedican a oportunidades para artistas. Carbondale Creative District tiene un blog donde tienen listas de oportunidades locales y estatales. En él puedes encontrar enlaces para aplicaciones a galerías en búsqueda de artistas u otras oportunidades relacionadas al arte como empleos o residencias. Simplemente, escribes en tu navegador, www.carbondalecreativedistrict.com/artist-opportunities para encontrar la oportunidad que te resuena más a ti. Recientemente, este blog se ha trasladado del inglés al español, así que será más accesible para los hispanohablantes. La galería R2, ubicada dentro de Launchpad, está recibiendo propuestas de exhibiciones para el año 2023 y tiene el día 2 de mayo 2022 como fecha de vencimiento. Similarmente, The Art Base, ubicado en Basalt, también está recibiendo propuestas para el 2023 y su fecha de vencimiento es el 1 de febrero de 2022.

Otro de mis recursos favoritos es, CaFÉ (localizado en www.callforentry.org). Este sitio te permite ver oportunidades de todo tipo nacionalmente. Puedes limitar tu búsqueda por estado o tipo de oportunidad, incluso hasta la cantidad de cuota que estás dispuesto a pagar.

Usualmente, cada llamado de artista requiere una cuota para procesar tu aplicación. Esta cantidad es diferente para cada galería, incluso a veces varía de show en show. De ahí un comité revisa tu aplicación y decide si tu estilo de arte es un buen encaje. Claro que si estás tratando de exhibir paisajes en una galería que típicamente exhibe arte abstracto, es muy probable que seas negado. Con eso en mente, no te desalientes si recibes un “no”.

Es importante leer las descripciones. Muchas galerías ya tienen en mente el tema de la exhibición y están invitando a artistas que queden bien con esa visión. Otra opción es crear tu propio tema de exhibición y escribir una propuesta. La diferencia aquí es que una propuesta te permite la libertad de exhibir solo o escoger los artistas con los que quieres exhibir. Escoger el tema de la exhibición determinará la experiencia de los visitantes a la galería.

Ya que hayan aceptado tu aplicación, habrán otros detalles que necesitarás mantener en cuenta como fechas de entrega y exhibición. Es importante ser puntuales y tomar en cuenta el tiempo que necesitarás para terminar tus obras o si necesitan enmarcarse. Todos estos requisitos se pueden encontrar dentro de la descripción o puedes comunicarte directamente con la galería para asegurarte de que todo esté tal y como debe ser.

Al momento de exhibir en una galería entras en un contrato con ellos. Cuando alguna de tus obras se vende, ellos tomarán un porcentaje de esta venta. El porcentaje que toma la galería es diferente dependiendo del lugar, pero los números típicos son de 20% a 40%. Esto se debe considerar al momento de ponerle precio a tu obra.

Dentro del acuerdo legal, debes saber que tipo de aseguranza la galería proveerá en caso de que tu obra se dañe. Si estás aplicando a una galería fuera de tu pueblo o estado y piensas enviarlo por correo, también habrá costos adicionales al igual que aseguranzas que debes considerar. Cada aplicación es un poco diferente así que me gustaría recalcar lo importante que es leer los requisitos. En mi experiencia personal, el exhibir mis obras en una galería, verlas enmarcadas, y poder hablar con otra gente sobre ellas me llena de mucha alegría. Me recuerda que aunque ser artista parezca ser una profesión aislada y un poco egoísta, también es una forma de iniciar conversaciones importantes y unir a la gente. Al no artista, espero que te animes a exhibir tu arte y aproveches las oportunidades que están disponibles para tí.