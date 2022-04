Celebramos el mes del niño

Email

Mi recuerdo más bello de infancia no es material. De hecho son pocas, pero significativas, las cosas que recuerdo con cariño y las asocio más con momentos que con su valor económico.

Mi recuerdo más bonito de infancia es mi mamá, y los momentos que me regalaba. Su tiempo. La paz y la paciencia con que me explicaba las cosas, y me hacía entender la diferencia entre el bien y el mal, entre lo pasajero y lo que realmente importa. Las tardes en que me llevaba a jugar al zócalo y las convertía en momentos mágicos. Las noches en que me leía antes de dormir.

Abril es el mes del niño en México, una tradición que mientras crecía no era más que un pretexto para que me compraran dulces o alguna chuchería, pero que se sumaba a una lista de momentos bonitos. Y es que de momentos bonitos debe estar hecha la infancia. Momentos que empiezan en el hogar.

Para que una infancia sea plena se necesitan ciertos ingredientes: amor, seguridad, tiempo de calidad, apoyo emocional, educación, juego, estructura, buenos ejemplos, autoestima y acceso a los servicios de salud. Elementos que debemos procurar que estén más presentes que ausentes en la balanza del día a día.

Pero como la maternidad y la paternidad no vienen con un manual, ante la duda siempre es mejor acudir a los expertos. En esta ocasión les presento a Focused Kids, una organización sin fines de lucro en el Roaring Fork Valley, dedicada a apoyar y brindar herramientas para que nuestros niños y los adultos en sus vidas experimenten relaciones seguras, comprendan cómo funciona su cerebro y cómo pueden estar a cargo de él para crecer plenamente y triunfar en la vida.

Yolanda Gonzalez, gerente de programas, nos comparte: “Sabemos que la pandemia trajo muchos cambios en la vida de nuestros niños; el aprendizaje remoto, el aislamiento, las mascarillas y los nervios de punta todo el tiempo han amenazado con descarrilar el desempeño académico de los estudiantes en Roaring Fork Valley durante los últimos dos años.

Los profesores reportan que están luchando porque tienen muchos estudiantes que no tienen el interés o las habilidades para aprender en comparación con los años anteriores. Esto nos demuestra que el sistema nervioso de los niños todavía está en alerta, lo que les dificulta tener un buen desempeño en la escuela.

También están entrando niños que nacieron al inicio de la pandemia y básicamente fueron atendidos por un dispositivo electrónico para que sus padres pudieran trabajar en casa o lo que fuera necesario. En ellos se está viendo que todo su desarrollo normal se ha retrazado.

Si bien hasta ahora la investigación disponible limitada sobre los reveses que la pandemia causó en el rendimiento académico es limitada, la información anecdótica deja claro que los últimos dos años han sido difíciles para los niños. Por lo que hay que reiterar que los padres son la mejor fuente para seguir apoyando a nuestros hijos para minimizar los efectos que la pandemia pudo haber tenido y que ellos puedan regresar a la vida normal y sentirse seguros otra vez”.

Ante esta situación, y con el objetivo de proteger la salud mental y emocional de nuestros niños, nos da las siguientes recomendaciones:

“Los padres podemos ayudar a nuestros hijos normalizando y validando sus sentimientos. Una buena manera de hacerlo es ayudándoles a nombrar el sentimiento, sea cual sea (ira, frustración o miedo). Los niños necesitan saber que está bien tener esos sentimientos y que son parte de nuestra vida, y luego podemos aprender cómo lidiar con ellos.

Otra gran manera de apoyarles es modelar el agradecimiento. Encuentren pequeñas cosas por las que están agradecidos; puede ser su casa, la comida, el aire, sus amigos, o el cielo azul.

Y lo más importante, cuida de ti mismo. Haz una pausa para respirar, da un pequeño paseo o asegúrate de reservar algo de tiempo para disfrutar de algo que te haga feliz. Recuerda que eres el modelo para tus hijos, así que trátate con compasión y amor siempre, que ellos te están mirando”.

Si te interesa recibir más información sobre Focused Kids, manda un correo electrónico a yolanda@focusedkids.org o visita www.focusedkids.org