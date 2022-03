Al no artista: ¿Puedes apreciar el arte sin que te guste?

Email

Cuando era estudiante de primer año en la universidad, tomé una clase de historia del arte. Mi educación sobre el arte antes de esto había sido limitada a proyectos pero realmente no conocía movimientos artísticos o estilos de arte. Como a muchas personas, cada vez que veía una obra, particularmente una obra abstracta, se me hacía ridículo que se le considerara arte.

El arte abstracto es un estilo de arte moderno. Se conoce como arte que no tiene forma o representación realista a algo material. Los artistas abstractos conmueven a su audiencia a través del uso de colores, líneas y aplicaciones. Uno de los artistas de arte abstracto más famosos de los años 1900 era Jackson Pollock.

Pollock era conocido por sus gigantescas pinturas donde usaba la técnica llamada “goteo”. Típicamente, Pollock acostaba un enorme lienzo en el suelo, y usando palos y brochas, dejaba gotear y salpicar la pintura sobre la superficie, creando texturas gruesas y múltiples capas de colores.

Yo detestaba a artistas como Pollock. Se me hacía como que eran unos farsantes. Personas que se habían hecho famosos solo por conocer a las personas correctas y no por talento propio. Sé que no soy la única que ha ido a un museo o una galería y ha pensado, “yo pude haber hecho eso”. Así que, con toda la suerte del mundo, cuando llegó la hora de escoger un artista al azar para presentar al final del semestre, desenvolvi mi papelito y lei: “Jackson Pollock”.

Tuve que dejar a un lado mi aberración y parcialidad y aprender sobre el artista y uno de los estilos artísticos más absurdos. Al final de mi presentación, cambié de opinión. No aprendí a amar sus obras ni al hombre detrás de ellas pero si aprendí a apreciarlas. Y como toda una educadora de arte, volví a repetir el mismo proyecto años después con mis alumnos de secundaria.

Hubo algunos de ellos que escogieron a Pollock sobre alguien como Leonardo da Vinci porque pensaron que sería tarea fácil. Pero incluso, hubieron alumnos que como yo en su momento, se vieron frustrados al tener que aceptar que unas gotas salpicadas en papel se podrían considerar arte.

Uno de mis alumnos me dijo,”lo siento, pero no puedo entender como algo que pudo haber hecho un niño de kinder se le llame arte, y mucho menos que se venda por millones”. A los alumnos que escogieron a Pollock les pregunté si había sido tan fácil como se lo imaginaron, y la mayoría respondió diciendo que no. Al parecer, cubrir 160 pies cuadrados no es tan fácil como parece, y vaya que mis alumnos solo estaban haciendo sus réplicas en un papel que media 36 pulgadas cuadradas.

Intente explicarles a mis estudiantes que las obras abstractas expresivas tal y como las que creaba Pollock, están invitando a la audiencia a conectar con sus propias emociones en vez de decirles que sentir. Las interpretaciones de la misma obra pueden ser diferentes de persona a persona. Imaginemos por un momento que soy Pollock, y tomo una cubeta de pintura roja y la dejo caer desde una escalera sobre el lienzo. El resultado que me daría eso sería un lienzo con mucho énfasis en el color rojo y el movimiento que las líneas espontáneas han creado. Muchos asocian el color rojo con coraje o frustración, pero habrá aquellos que sientan alegría, o recuerden la falda de un vestido rojo alzándose al ritmo de la música.

Irónicamente, no llegué a apreciar el arte abstracto o incluso a los artistas de ese movimiento hasta que no tuve forma de expresar lo que sentía y fueron los colores y la aplicación sin figura lo que me ayudó. Para mis estudiantes, fue más fácil criticar algo cuando aún no lo entendían.

¿Puedes apreciar algo sin que te guste? No tengo una respuesta sólida para esta pregunta. Pero soy de la opinión que el arte es como un espejo ante nuestra sociedad. Hay muchas ideologías y creencias que no comparto con otros, pero práctico tolerancia, compasión y apreciación. Dentro del mundo del arte, han habido muchos que han retado ideologías antiguas de lo que es y no es el arte. De lo que debemos y no debemos hacer.

El arte, durante tiempos de guerra sirvió como propaganda contra y a favor de diferentes partidos, sirvió para crear empatía, y también para distraer y alegrar las vidas de las personas más afectadas. Al no artista, no te tiene que gustar algo para poder apreciarlo, prestate la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente.

