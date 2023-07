Knitters and crocheters (and any other yarn workers) come together to work on and discuss projects, yarn, and techniques. Open to all; bring your own supplies and works-in-progress.

Tod@s l@s tejedor@s, con agujas y ganchos (y much@s otr@s trabajador@s del estambre) se reúnen para trabajar y conversar sobre proyectos, estambre y técnicas. Tod@s son bienvenid@s. Traiga sus propios materiales y proyectos en marcha.