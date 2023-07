WHAT LOW? Lego Makerspace!

So many Legos, so little time. Brick builders unite for an hour of creativity! This is for ages 7+.

Tantas piezas de Lego y tan poco tiempo. L@s constructor@s unirán sus esfuerzos durante una hora de creatividad utilizando ladrillos de Lego. Para participantes de 7 años en adelante.