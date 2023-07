Weaving & Storytime with Anderson Ranch Arts Center/ Cuentos y arte textil con Anderson Ranch Arts Center

Create beautiful textiles and enjoy fascinating stories about the art and tradition. After the story, families and kids are invited to create their own weavings using wooden looms and yarn.

Crea hermosos textiles y disfruta de historias fascinantes sobre el arte y la tradición del telar. Después de los cuentos, invitamos a las familias y niños a crear sus propias piezas de arte utilizando telares de madera e hilo.