Splash and play at the library, we are having a water day! The big water slide will be out along with small pools and water launchers. Getting too hot? Take a break with an ice pop and a nice cold drink. All ages welcome.

¡Salpica y juega en la biblioteca durante nuestro día de juegos con agua! El tobogán de agua estará listo, al igual que los pequeños chapoteaderos y los juguetes para lanzar agua. ¿Está haciendo demasiado calor? Toma un descanso y disfruta de una golosina helada y una agradable bebida fría. Damos la bienvenida a chic@s de todas las edades.