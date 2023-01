Handmade gifts are the best gifts! Stop by the Tree House and make a valentine for someone you love. We will have a bunch of art supplies, and a few fun projects to get you started. Snacks included! All ages.

¡Los regalos elaborados a mano son los mejores! Utiliza materiales para arte y otros artículos para hacerle un regalo de San Valentín a una persona especial. ¡Se incluyen refrigerios! Abierto a participantes de todas las edades.