Tunes & Tales

This is the last season to be part of one of Charlotte’s legacies at the library. Every year Charlotte, our Music Coordinator, puts music to children’s books. All Together Now we will listen to our Children’s Librarian, Kara, read a story while musicians play along. This is truly an experience that is unique and not to be missed.

Ésta es la última temporada para formar parte de uno de los legados de Charlotte en la biblioteca. Cada año Charlotte, nuestra coordinadora musical, le asigna música a los libros infantiles. Todos juntos ahora, escucharemos a nuestra bibliotecaria infantil, Kara, leer un relato mientras los músicos interpretan música de fondo. Ésta es una experiencia verdaderamente única y no debes perdértela.