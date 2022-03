Tiempo de Historias Musicales Bilingües – Bilingual Musical Storytime

Parents/Caregivers and their children ages 1.5 to 4 years of age are invited to sing, play, dance and more while two languages are woven side by side in our first ever Bilingual Parent Child offering at WSRF.

Los padres, madres, niñeras/os junto a sus niños y niñas de 1.5 a 4 años de edad están invitados a cantar, jugar, bailar y mucho más, mientras que dos idiomas se tejen uno al lado del otro en nuestra primera oferta bilingüe de padres e hijos en WSRF (La Escuela Waldorf en el Roaring Fork).