We are delighted to invite the community to The Legendary Party! This family-friendly celebration will include music by the Tim Fox Jazz Quartet, food and activities for adults and children. We are grateful to you, our patrons and friends, who support our programs and collections. What better way to say thank you than to open the doors and celebrate together!

Free and open to all!

¡Estamos sumamente complacidos en invitar a la comunidad a La Fiesta Legendaria! Esta celebración familiar incluirá música interpretada por The Tim Fox Jazz Quartet, comida y actividades para niñ@s y adult@s. Estamos sumamente agradecidos con ustedes, usuari@s y amig@s, quienes apoyan nuestros programas y colecciones. ¿Qué mejor manera de decir “gracias” que abriendo nuestras puertas para celebrar juntos?

¡Evento gratuito y abierto al público!