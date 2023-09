The Freedom to Read: A Community Forum/ La Libertad de Leer: Un Foro Comunitario

Join Jamie LaRue, Executive Director for the Garfield County Public Library District as he leads a conversation about the Freedom to Read at the Ute Theater in Rifle. In recent months, some public library patrons have challenged various materials, believing they should be withdrawn or made less accessible. This event will include a brief presentation on the First Amendment and the Public Library, followed by a moderated public comment session, followed by a reaction panel.

Acompañe a Jamie LaRue, director ejecutivo del Distrito de Bibliotecas Públicas del Condado de Garfield mientras dirige una conversación sobre la libertad de leer en el Teatro Ute en Rifle. En los últimos meses, algunos usuarios de bibliotecas públicas han cuestionado varios materiales, creyendo que deberían retirarse o hacerse menos accesibles. Este evento incluirá una breve presentación sobre la Primera Enmienda y la Biblioteca Pública, seguida de una sesión moderada de comentarios públicos, seguida de un panel de reacción.