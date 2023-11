Teens in Grades 5-12 are invited to the Teen Fly Tying club! Participants will learn how to tie their own flies and learn about the aquatic life in our rivers and streams from experts in our community. They will even have the opportunity to compete in the Iron Fly Competition on Saturday, February 10, 2024 at the Tipsy Trout. Snacks and materials will be provided. Offered in partnership with the Roaring Fork Conservancy.

¡L@s adolescentes que cursen del 5º al 12º grados están invitados a participar en el club de Fly Tying para adolescentes! Los participantes aprenderán a elaborar sus propios anzuelos de pesca y conocerán más sobre la vida acuática en nuestros ríos y arroyos, instruidos por expertos de nuestra comunidad. L@s participantes tendrán incluso la oportunidad de competir el sábado 10 de febrero de 2024 en el certamen denominado Iron Fly Competition, mismo que tendrá lugar en el restaurante Tipsy Trout. Los materiales y refrigerios están incluidos. Este programa es ofrecido en colaboración con Roaring Fork Conservancy.