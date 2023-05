Every Tuesday is Tech Tuesday at the Basalt library. Build robots and learn how to program them! There are no limits with these fun bots. This program is best for grades 5+.

Cada martes es Martes de Tecnología en la biblioteca de Basalt. ¡Construye robots y aprende a programarlos! No existen los límites con estos divertidos robots. Para chic@s cursando del 5° grado en adelante.