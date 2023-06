Summer Performer: Mr. Kneel Hip Hop for Families

Neil McIntyre, an award winning Hip Hop musician and educator, has inspired thousands of kids with his uplifting message of character and self-respect. I dare you to not dance and move to his serious beats.

Neil McIntyre, un galardonado músico de Hip Hop y profesional de la educación, ha inspirado miles de niñ@s con sus edificantes mensajes sobre el carácter y el respeto por sí mism@s. ¡Te retamos a no bailar ni moverte al ritmo de sus profundos ritmos!