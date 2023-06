Summer Performer: Folklórico

Nothing says All Together Now like a performance from the Aspen Sante Fe Ballet Folklórico ensemble. Folklórico transcends cultural barriers through the art of dance, while teaching artistic excellence, promoting positive youth development and encouraging the crossing of cultural boundaries with their students and families. This will be fun for the entire family!

Nada dice “todos juntos ahora” como una presentación del conjunto Aspen Sante Fe Ballet Folklórico. El folklórico trasciende a través del arte de la danza, al tiempo que imparte excelencia artística y promueve un desarrollo juvenil positivo, fomentando interacciones que van más allá de las delimitaciones culturales de los estudiantes y sus familias. ¡Un evento divertidísimo para toda la familia!