Join the Aspen Science Center for a dive into a different STEM topic every third Wednesday after school. Perfect for kids 5-11 and their family to come engage with hands-on science activities.

Sumérgete en un tema distinto cada mes en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con interesantes actividades prácticas. Perfecto para niñ@s de 5 a 11 años y sus familias.