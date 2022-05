Springfest

Welcome spring and celebrate conservation with your local land trust at Strang Ranch, a historic working ranch in Missouri Heights.

Bring your chairs and blankets for a BBQ picnic on the beautiful Strang Ranch on Sunday May 22 from 11 am – 2pm. Fun for the whole family on a day filled with live music, local eats from Slow Groovin’ BBQ, and plenty of activities for kids of all ages. Coolers allowed but no glass or pets, please.

—-

Celebre la conservación y dé la bienvenida a la primavera con su fideicomiso de tierras local en Strang Ranch, un rancho histórico de trabajo en Missouri Heights.

El domingo 22 de mayo de las 11 a.m. a las 2 p.m. traiga sus sillas y manteles para un día de campo con parrilla en el hermoso Strang Ranch. Diversión para toda la familia en un día pleno de música en vivo, comidas locales de Slow Groovin’ BBQ y muchas actividades para niños de todas las edades. Traiga sillas y mantas, se permiten neveras (sin vidrio), no se permiten perros.

Los boletos para adultos son $20, los boletos para niños son $5.