Second Annual Camp Out at the Library

The Second Annual Camp Out celebrates the outdoors, available right from the library doors. Our Library of Things includes three camping kits available for checkout for a week at a time. Tents, sleeping pads, camp kitchens and more are included!

The Second Annual Camp Out will be out on the Library Meadow for new and experienced campers. For soon-to-be campers, we will have three tent kits available (four-person tents and four sleeping pads), demonstrations in how to set up your campsite, how to pack it up for easy transport, what to cook for dinner and how to tell a good nighttime story. We will have games and food and we will sleep out under the stars, with a catered breakfast by the Lions Club Pancake Wagon on Sunday morning.

Registration required.

Special thanks to the Colorado Outdoor Equity Board, Colorado Parks & Wildlife and Get Outdoors Colorado for their generous contributions.

El Segundo Campamento Anual celebra la vida al aire libre y se encuentra disponible desde las mismas puertas de la biblioteca. Nuestra biblioteca de artículos cuenta con tres kits de campamento disponibles para que los tomes prestados por una semana a la vez. Incluyen tiendas de campaña, colchonetas para dormir, cocinetas, ¡y mucho más!

El segundo campamento anual de la biblioteca tendrá lugar en la pradera de la biblioteca y dará la bienvenida tanto a l@s campistas nuev@s como a l@s experimentad@s. Para l@s futuros campistas contaremos con tres kits disponibles (tiendas de campaña para cuatro personas y cuatro colchonetas), demostraciones sobre cómo organizar su área de campamento, cómo empacar para facilitar el transporte, qué preparar para la cena y cómo contar una buena historia nocturna. Tendremos juegos y comida y dormiremos bajo las estrellas, disfrutando de un desayuno preparado por el Lions Club Pancake Wagon el domingo por la mañana.

Se requiere inscripción previa.

Un agradecimiento especial a Colorado Outdoor Equity Board, Colorado Parks & Wildlife y a Get Outdoors Colorado por sus generosas contribuciones.