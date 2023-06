Scholastic Book Fair at Basalt Regional Library

The Scholastic Book Fair will be set up in the Tree House, with tons of books and prizes just waiting for you. Did you spend your summer reading and submitting Reading Logs? Spend your hard earned Book Bucks at the Scholastic Book Fair! If your wish list is more than what you earned, have no fear! You can shop the book fair with cash or card as well. The fair will be available during library hours.

Can’t make it in, but still want to shop the fair? Shop online! Note: Book Bucks must be exchanged for an eGift card. Contact laura@basaltlibrary.org for more info on exchanging your Book Bucks.

Want to plan out your shopping? Checkout this fair preview!

*****************************

La feria de libros de Scholastic se montará en la sala Tree House y te espera con montones de libros y premios. ¿Has pasado el verano leyendo y entregando tarjetas con el registro de tu lectura? ¡Ahora puedes gastar los “Book Bucks” que con tanto esfuerzo te ganaste en la feria de libros de Scholastic! Si los artículos en tu lista de deseos sobrepasa tus ganancias, ¡no te preocupes! También podrás hacer compras en la feria de libros con dinero en efectivo o con tarjeta.

¿No puedes venir a la biblioteca, pero deseas hacer compras en la feria? ¡Haz tus compras de manera electrónica! Nota: los Book Bucks deberán canjearse por una tarjeta electrónica de regalo. Envía un correo electrónico a laura@basaltlibrary.org para obtener más información sobre cómo canjear tus Book Bucks.

¿Deseas planear tus compras? ¡Realiza una vista preliminar de la feria!