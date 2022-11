SALSA NIGHT

DECEMBER 17 @ 8:00 PM

DOORS: 7:30PM // LESSONS: 8:00PM // SOCIAL: 9:00PM

$10 MEMBER | $13 IN ADVANCE | $18 DAY OF

AT TACAW

SPONSORED BY FIRST BANK

Genre: Dance

Presented in partnership with Mezcla Socials

Enjoy an evening of Latin music and dancing at TACAW as we host our Salsa, Bachata, Cumbia and Merengue music plays all night long. Grab your dancing shoes and come join the fun.

Learn more about Mezcla Socials: Facebook

Presentado en alianza con Mezcla Socials

Disfrute de una noche de música latina y baile en el campus de Arte TACAW mientras escuchamos música de salsa, bachata, cumbia y merengue por toda la noche. Tome sus zapatos de baile y únase a la diversión.

Más información sobre Mezcla Socials Dance: Facebook