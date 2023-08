Raising a Reader – Bolsitas Rojas

Raising A Reader – Aspen to Parachute invites you to our “Little Red Bag Club” for parents and their 0 to 5-year-old children who are not enrolled in school. Join us for a weekly hour of story time, activities, and snacks. Our classes support brain development and social skills.

Criar a un lector – De Aspen a Parachute, están invitados a nuestro club “Little Red Bags Club” para padres y sus niños de 0-5 años que no están matriculados en la escuela. Únase a nosotros para una hora semanal de tiempo de historia, actividades y bocadillos. Nuestras clases apoyan el desarrollo del cerebro y las habilidades sociales.