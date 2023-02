Who wouldn’t love reading to a sweet and cuddly pooch? Children who are learning to read are invited to read to a lovable dog for 15 minutes, in a relaxed and stress free environment. Registration Required.

¿A quién no le encantaría leerle a un perrito dulce y abrazable? L@s pequeñ@s aprendiendo a leer están invitad@s a leerle a un adorable perrito por 15 minutos, en un ambiente relajado y libre de estrés. Se requiere inscripción previa.