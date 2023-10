Pancake Art: Cook & Compete

Have your PANcake and eat it too! Learn how to create your own pancake art that tastes as good as it looks in an after-school snack competition! As we kick off the holiday season, this program offers a chance for students to learn a new artistic skill, engage in competition, and enjoy an after school snack. Students will learn how to use pancake batter and food coloring to create edible creations. They will create a submission to be judged and voted on by their peers at the end of the program session, and the winner will receive a breakfast gift card. Grades 5+.

¡Puedes tener tu PANcake y comértelo también! Aprende a elaborar tus propios diseños con pancakes y crea arte que sea tan delicioso como llamativo en este concurso de bocadillos después de las horas de escuela. Además de marcar el inicio de la temporada de fiestas, este programa ofrece una oportunidad de que l@s estudiantes aprendan una nueva aptitud artística, que participen en una actividad competitiva, y que disfruten de un bocadillo después de la escuela. L@s alumn@s aprenderán a utilizar masa para pancakes y colorante de alimentos para crear arte comestible. Después presentarán su proyecto y serán evaluad@s y elegid@s por otr@s chic@s de su edad al final de las sesiones, y quien resulte vencedor(a) recibirá una tarjeta de regalo para un desayuno. Para chic@s cursando del 5º grado en adelante.