Get ready to have more fun! Our outdoor baby gym includes splash pools, water toys, sand tables and sidewalk chalk. This will all be under the tent located out the east door of the Library. For ages 0-3. Guardians need to remain with their children while at the library.

¡Prepárate para más diversión! Nuestro gimnasio para bebés al aire libre incluye chapoteaderos, juguetes para el agua, mesas con arena y tiza para pintar las aceras. Todo esto tendrá lugar bajo la carpa localizada en el lado este de la biblioteca. Para nen@s de 0 a 3 años. L@s adult@s al cuidado de l@s pequeñ@s deben permanecer con ell@s durante todo el tiempo que estén en la biblioteca.