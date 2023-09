Nuestras VOCES, “Noche Mística,” Teatro En Español

VOICES and TACAW present Nuestras VOCES, Noche Mística, an original theater project in Spanish created by local Latin creatives with direction by Lorenzo González-Fonte. Using music, movement, storytelling and other multimedia elements, this ensemble weaves together comedic stories of mysticism, often based on lived and shared experiences! This event will be held in Spanish with Spanish-to-English interpretation available.Tickets are a $25 suggested donation with a pay what you can option available at voicesrfv.org.

//

VOICES y TACAW presentan Nuestras VOCES, Noche Mística, un proyecto de teatro original en español creado por creativos latinos locales con la dirección de Lorenzo González-Fonte. Utilizando música, movimiento, narración y otros elementos multimedia, este conjunto entreteje historias cómicas de misticismo, ¡a menudo basadas en experiencias vividas y compartidas! Las entradas cuestan un donativo sugerido de $25, con la opción de pagar lo que se pueda disponible en voicesrfv.org.