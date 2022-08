September is National Library Card Sign Up Month! To celebrate, everyone who signs up for a first time library card or renews an expired library account during the month of September, can enter a raffle to win a Kindle Paperwhite or a Kindle Kids. Ask at the service desk of your local library!

¡Septiembre es el mes nacional para registrarte para una tarjeta de biblioteca. Para celebrar, todos los que se registren para obtener una tarjeta de biblioteca por primera vez o renueven una cuenta de biblioteca vencida durante el mes de septiembre, pueden participar en una rifa para ganar un Kindle Paperwhite o un Kindle Kids. ¡Pregunte en tu biblioteca local!