Microsoft Word Basics

Learn the basics of using Microsoft Word, including how to add photos and format your documents to create simple newsletters and attractive fliers. In order to get the most out of this course it is strongly suggested that you bring a laptop with Microsoft Word installed.

Aprende los conceptos básicos en la utilización de Microsoft Word. Entre otras cosas, aprenderás a agregar fotos y a dar una buena presentación a tus documentos para crear cartas informativas sencillas y atractivos volantes. Para poder obtener el mayor beneficio de este curso, te recomendamos ampliamente que traigas una computadora portátil con el programa Microsoft Word ya instalado. Se requiere inscripción previa.