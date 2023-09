New to Windows? Learn how to work with files, find installed programs and more. Some of the new handy features introduced with Windows 11 will also be covered. Register here

¿Es Windows algo nuevo para ti? Aprende a trabajar con archivos, a encontrar programas que han sido instalados, y más. También cubriremos algunas de las nuevas y útiles funciones incluídas con Windows 11. Se requiere inscripción previa.